Адиев не считает ничью с «Динамо» везениемRT на русском 09:31

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча его команды с московским «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

Адиев не считает ничью с «Динамо» везением

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