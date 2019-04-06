Футбол

Адиев не считает ничью с «Динамо» везениемRT на русском 09:31

Анжи — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
10′
Абдул Азиз Тетте
Андрес Понсе
17′
36′
Григорий Морозов
46′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
54′
Григорий Морозов
Константин Рауш
Иван Иванченко
Камиль Закиров
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Адлан Кацаев
Иван Маркелов
66′
73′
Тони Шуньич
Андрес Понсе
Павел Долгов
87′
Апти Ахъядов
90′+3′
90′+4′
Абдул Азиз Тетте
Адлан Кацаев
90′+4′
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча его команды с московским «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
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