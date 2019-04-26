Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода РахимоваSport24.ru 13:37

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев этим летом может возглавить «Ахмат» в случае ухода из грозненской команды Рашида Рахимова, сообщает «Чемпионат». 41-летний Адиев тренирует «Анжи» с лета 2018 года.

Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова

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