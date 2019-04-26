Футбол

Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода РахимоваSport24.ru 13:37

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев этим летом может возглавить «Ахмат» в случае ухода из грозненской команды Рашида Рахимова, сообщает «Чемпионат». 41-летний Адиев тренирует «Анжи» с лета 2018 года.
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Адиев летом с большой вероятностью возглавит «Ахмат» в случае ухода Рахимова

Чемпионат13:11

Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова

Sport24.ru13:37

Источник: Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова

Советский спорт13:18

СМИ: Адиев станет новым главным тренером «Ахмата» в случае ухода Рахимова

Матч ТВ14:02

Адиев летом может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова

Sports.ru14:12

Главный тренер «Анжи» Адиев может возглавить «Ахмат»

Sport.ru14:00

Адиев может стать следующим главным тренером «Ахмата»

Бомбардир.ру13:10
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Футболист
Советский, таджикский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Мастер спорта СССР. С 7 ноября 2013 года по 21 мая 2017 года являлся главным тренером грозненского «Ахмата».
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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