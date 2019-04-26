Футбол
Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода РахимоваSport24.ru 13:37
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев этим летом может возглавить «Ахмат» в случае ухода из грозненской команды Рашида Рахимова, сообщает «Чемпионат». 41-летний Адиев тренирует «Анжи» с лета 2018 года.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
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В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своем самочувствии. Ранее хоккеист подтвердил свое участие в ЧМ-2019.
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В Уфе пропала семья из 5 человек
В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
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Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
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Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Политика
В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.
Обновлено в 12:39
Общество
Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране
Россияне смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30 суток. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено в 14:05
Здоровье
Врачи назвали главные причины артроза
Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.
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Происшествия
В Красноярске горит завод ракетно-космической техники
Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
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Автоспорт
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Лучшим результатом Alfa Romeo во второй тренировке в Баку стало двенадцатое время Антонио Джовинацци.
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Обновлено 23 апреля в 17:02
Шоу-бизнес
Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая
К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
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На Яграх прошел митинг памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС
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Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
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Жители Донбасса не получат пенсии от России
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
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В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
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Обновлено в 12:28
Авто
Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий
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«Мстители 4» стартовали с рекордами в международном прокате
Фильм "Мстители 4: Финал" выйдет в американский прокат 26 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях
В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Общество
В России хотят перенести начало учебного года
В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17