Футбол

Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода РахимоваSport24.ru вчера в 13:37

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев этим летом может возглавить «Ахмат» в случае ухода из грозненской команды Рашида Рахимова, сообщает «Чемпионат». 41-летний Адиев тренирует «Анжи» с лета 2018 года.
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Источник: Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова

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Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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