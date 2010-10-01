Футбол

ЧемпионатЧемпионатАдиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»

Как стало известно «Чемпионату», грозненский «Ахмат» в самое ближайшее может уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. Главный кандидат на данную должность является экс-наставник махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев. Рахимов вернулся в «Ахмат» в сентябре 2018 года.
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Советский, таджикский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Мастер спорта СССР. С 7 ноября 2013 года по 21 мая 2017 года являлся главным тренером грозненского «Терека». 5 сентября 2018 года вернулся на пост главного тренера грозненского клуба, подписав контракт на 2 года.
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