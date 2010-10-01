Футбол
ЧемпионатАдиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»
Как стало известно «Чемпионату», грозненский «Ахмат» в самое ближайшее может уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. Главный кандидат на данную должность является экс-наставник махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев. Рахимов вернулся в «Ахмат» в сентябре 2018 года.
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Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2 (2-й тайм)
Вратарь Станислав Крицюк выйдет в стартовом составе "Краснодара" на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 14:02
Армия и оружие
Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019
Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС 03:50
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК 13:45
Происшествия
Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов»
Генпрокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела против сотрудников СИЗО «Кресты», где заключённого избили сокамерники.
News.ru 07:01
Политика
РБК: все врио губернаторов могут победить в первом туре
Опросы, проведенные для администрации президента, показали, что все врио губернаторов могут победить в первом туре выборов в единый день голосования 8 сентября, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:22
Здоровье
Почти 13% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России
В новой версии сообщения говорится, что почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями приобретали не зарегистрированные в России препараты.
РБК 10:43
Авто
BMW представил бронированный кроссовер BMW X5 Protection VR6
Компания BMW презентовала бронированную версию BMW X5 с индексом Protection VR6.
OAnews 05:04
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru вчера в 15:18
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Специалисты провели исследование, в рамках которого просили голосового помощника от «Яндекса» — «Алису», голосового ассистента «Тинкофф банка» — «Олега», персонального помощника Apple Siri, а также русского онлайн чат-бота с открытым обучением P-Bot, бота Evie от компании Existor и виртуального помощника Rose.
RuNews24.ru 15:04
Футбол
Савин признался, что участвовал в договорном матче Кубка России
Бывший футболист Евгений Савин, который в настоящее время является популярным видеоблогером, признался, что в 2004 году, когда ему было 19 лет, он участвовал в договорном матче Кубка России.
Sport24.ru 07:02
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Политика
Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.
Известия 12:32
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Megaobzor.com 25 августа в 08:53
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим
Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.
RuNews24.ru 02:48
Армия и оружие
Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
Lenta.ru 12:51
Общество
Минимальную пенсию в Москве с 1 сентября повысили до 19,5 тыс. рублей
Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена с 1 сентября на 2 тысячи рублей в месяц - до 19,5 тысяч рублей.
Интерфакс 09:13
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills
Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщают СМИ.
Народные новости 14:56
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости 14:12