Как стало известно «Чемпионату», грозненский «Ахмат» в самое ближайшее может уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. Главный кандидат на данную должность является экс-наставник махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев. Рахимов вернулся в «Ахмат» в сентябре 2018 года.

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Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»

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