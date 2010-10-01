Футбол
ЧемпионатАдиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»
Как стало известно «Чемпионату», грозненский «Ахмат» в самое ближайшее может уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. Главный кандидат на данную должность является экс-наставник махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев. Рахимов вернулся в «Ахмат» в сентябре 2018 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Общество
В резюме россиян появится новый пункт
Роструд заявил о том, что на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Deita.ru 01:00
Экономика
В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип
В пресс-службе Сбербанка прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о смене логотипа банка.
RT на русском 13:37
Происшествия
На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку
В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета 13:10
Общество
Суд США: Johnson&Johnson заплатит $572 млн из-за опиоидного кризиса
Суд в США вынес решение по делу компании Johnson&Johnson. Фармацевтического гиганта обязали выплатить 572 миллиона долларов.
Вести.Ru вчера в 19:35
Теннис
Павлюченкова вышла во второй круг US Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США, матчи которого проходят в Нью-Йорке.
ProstoProSport 16:37
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32
Здоровье
Диетологи разрешили есть фастфуд, желающим похудеть
Телеканал 360° 18:29
Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва 06:03
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Экономика
Путина беспокоит медленный рост доходов россиян
Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
ТВ Центр вчера в 06:47
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Кино
«Ирландец» Мартина Скорсезе всё-таки не выйдет в широкий прокат
Как стало известно сегодня, криминальная драма Мартина Скорсезе «Ирландец» всё-таки не выйдет в широкий прокат в США.
Кинобизнес сегодня 17:02
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук высмеяла слухи о злоупотреблении алкоголем
WomanHit.ru 11:15
Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей, чтобы стать «центром притяжения»
«Почта России» попросила у правительства 85 млрд рублей на преобразование своих отделений в центры притяжения, где люди смогут получать не только почтовые услуги, а также приобретать различные товары и алкоголь.
Readovka.ru вчера в 03:44
Политика
Суд США обязал прокуроров ознакомить «Конкорд» со ставшими основой обвинения документами
Суд США одобрил договоренности между российской фирмой «Конкорд менджемент и консалтинг» и американской прокуратурой о предоставлении компании документов, послуживших основанием для ее обвинения.
Политическая Экспертиза 17:52
Фигурное катание
Послом сборной России на Олимпиаде-2020 стала Евгения Медведева
Фигуристка Евгений Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Московский Комсомолец 04:17
Политика
Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах»
«Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:32
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online вчера в 10:04
Политика
США озаботились активизацией деятельности спецслужб Китая в соцсетях
Как сообщает газета The New York Times, глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина в беседе с журналистами высказал серьезную озабоченность усилением активности китайских спецслужб в социальной сети LinkedIn.
Московский Комсомолец 17:50
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
Телепрограмма 17:35
Происшествия
Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае
Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Известия 16:44
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика
Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»
По информации директора по связям с общественностью предприятия "Мотор Сич" Анатолия Малыша, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич", передает ТАСС со ссылкой на "Общественное ТВ".
Инфорос 25 августа в 13:38
Музыка
Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00