Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи»РИА Новости 15:29

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, заявивший о намерении подать в отставку, еще не общался с президентом команды Османом Кадиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Дагестана.

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Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи»

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