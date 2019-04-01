Футбол

Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи»РИА Новости 15:29

Краснодар — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
18′
Сергей Петров
30′
Виктор Классон
39′
42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
54′
54′
Роланд Гиголаев
Адлан Кацаев
54′
Шахбан Гайдаров
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
67′
Магомед Сулейманов
70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
72′
72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
72′
87′
Камиль Закиров
Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, заявивший о намерении подать в отставку, еще не общался с президентом команды Османом Кадиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Дагестана.
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