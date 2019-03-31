Футбол

Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставкуRT на русском 14:39

Краснодар — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
18′
Сергей Петров
30′
Виктор Классон
39′
42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
54′
54′
Шахбан Гайдаров
Адлан Кацаев
54′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
67′
Магомед Сулейманов
70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
72′
72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
72′
87′
Камиль Закиров
После разгромного поражение в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (5:0) главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что покидает клуб. «Краснодар» победил абсолютно заслуженно, мой план на этот матч не сработал.
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