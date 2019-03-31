Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставкуRT на русском 14:39

После разгромного поражение в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (5:0) главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что покидает клуб. «Краснодар» победил абсолютно заслуженно, мой план на этот матч не сработал.

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Футбол «Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли махачкалинский «Анжи» в матче двадцать первого тура чемпионата России.

Политика США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии Как рассказал источник РИА Новости, Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение. Также погиб пилот, все трое были россиянами.

Политика Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал электорат кандидата Владимира Зеленского перейти на свою сторону.

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Происшествия Двое детей погибли в результате торнадо в Китае Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Культура NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.

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