Футбол

Адиев: «В равных составах „Анжи“, скорее всего, победил бы „Енисей“»Sport24.ru 09:21

Енисей — Анжи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
5′
Евгений Гапон
Дмитрий Торбинский
8′
13′
Андрес Понсе
25′
Владислав Кулик
Иван Иванченко
Михаил Комков
26′
28′
Роланд Гиголаев
35′
Павел Долгов
39′
Апти Ахъядов
Михаил Костюков
Александр Соболев
46′
58′
Роланд Гиголаев
62′
Андрес Понсе
Магомед Эльмурзаев
Александр Соболев
63′
Александр Соболев
67′
Михаил Комков
Павел Комолов
68′
73′
Павел Долгов
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Гаэль Ондуа
Александр Кутьин
Максим Семакин
79′
Фегор Огуде
82′
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Енисея» (1:3) в 27-м туре чемпионата России признался, что не будет желать поражения конкуренту «Уфе» в матче с «Крыльями Советов», и прокомментировал игру своей команды, которая с 58-й минуты действовала в меньшинстве из-за удаления Роланда Гиголаева.
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Адиев: «В равных составах „Анжи“, скорее всего, победил бы „Енисей“»

Sport24.ru09:21
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