Адиев: «В равных составах „Анжи“, скорее всего, победил бы „Енисей“»Sport24.ru 09:21

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Енисея» (1:3) в 27-м туре чемпионата России признался, что не будет желать поражения конкуренту «Уфе» в матче с «Крыльями Советов», и прокомментировал игру своей команды, которая с 58-й минуты действовала в меньшинстве из-за удаления Роланда Гиголаева.

Адиев: «В равных составах „Анжи“, скорее всего, победил бы „Енисей“»

Политика В ДНР образовались очереди за российскими паспортами В самопровозглашенной ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Где же Собчак? Откровенный снимок с Глюкозой показал Виторган Артист Максим Виторган показал у себя в инстаграме откровенный снимок с актером Ростиславом Хаитом и певицей Глюкозой.

Культура В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым Новая серия мультфильма "Простоквашино" "Доброе молоко", в которой почтальон Печкин становится добрым, стала доступна в пятницу на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила пресс-служба киностудии.

Общество Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Литву Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны.

Политика В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.

Политика Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.

Происшествия Певицу МакSим перевезли в московскую клинику Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.

Общество Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.

Общество Гроза ожидается в Москве в воскресенье Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Политика Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко попросила фанатов оставить свои советы при себе Российская артистка в соцсети попросила многочисленных фанатов оставить советы и пожелания при себе.

Экономика Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.

Армия и оружие Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.

Общество Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.

Музыка Лазарев кровью «заплатил» за участие в Евровидении Сергей Лазарев сдал кровь для участия в Евровидении. В правила международного песенного конкурса внесен новый пункт.

Происшествия На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.

Политика Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.