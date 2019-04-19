Футбол

Адиев: «Бытие „Анжи“ остается в тумане. Постараемся сохранить лицо»Sport24.ru 14:54

Анжи — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
Владислав Кулик
49′
65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
67′
77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
79′
81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
84′
Андрей Семенов
Будем прилагать усилия, чтобы сохранить свое лицо и быть конкурентоспособными, что бы ни происходило. Мы команда и постараемся играть достойно. Я благодарен каждому болельщику, который пришел на матч, несмотря на то, что погода была немного не футбольная.
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