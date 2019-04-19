Футбол
Адиев: «Бытие „Анжи“ остается в тумане. Постараемся сохранить лицо»Sport24.ru 14:54
Владислав Кулик
|49′
|65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
|67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
|67′
|77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
|79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
|79′
|81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
|84′
Андрей Семенов
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
22
Дюпин
30
Гапон
28
Калошин
3
Удалый
17
Иванченко
13
Гиголаев
99
Закиров
19
Долгов
5
Кулик
18
Ахъядов
6
Маркелов
16
Городов
13
Мохаммади
20
Нижич
3
Плиев
15
Семенов
19
Иванов
8
Шиманский
21
Роши
11
Силва
23
Швец
77
Бериша
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
Будем прилагать усилия, чтобы сохранить свое лицо и быть конкурентоспособными, что бы ни происходило. Мы команда и постараемся играть достойно. Я благодарен каждому болельщику, который пришел на матч, несмотря на то, что погода была немного не футбольная.
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