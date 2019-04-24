Футбол

Адиев: «Анжи» может «хоронить» кто угодно, но мы себя сами не будемРИА Новости вчера в 15:07

Главный тренер футбольного клуба "Анжи" Магомед Адиев заявил, что его команду может хоронить кто угодно, но она будет играть до последнего. Встреча 25-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и махачкалинским "Анжи", прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
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Анжи
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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