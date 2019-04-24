Футбол
Адиев: «Анжи» может «хоронить» кто угодно, но мы себя сами не будемРИА Новости вчера в 15:07
Главный тренер футбольного клуба "Анжи" Магомед Адиев заявил, что его команду может хоронить кто угодно, но она будет играть до последнего. Встреча 25-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и махачкалинским "Анжи", прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
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Адиев: «„Анжи“ никому не нужен. Остался месяц, постараемся, чтобы это выглядело достойно»
Sport24.ruвчера в 14:46
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