Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»Sport24.ru вчера в 17:34

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.

Спорт день за днем

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»

Происшествия Машиниста электрички обвинили в краже вещей пассажира Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, зеленоградец приехал на Ленинградский вокзал и на подходе к станции метро «Комсомольская» вспомнил, что оставил в электричке рюкзак с ноутбуком, телефоном, документами и другими личными вещами.

Общество Минфин разрешил аудиторам блокировать подозрительные средства Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.

Хоккей В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.

Экономика Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей Самым богатым чиновником правительства стал вице-премьер Юрий Трутнев, задекларировавший более 500 млн руб. Меньше всех заработал глава Минкавказа Сергей Чеботарев — 6,1 млн руб. Подробнее о том, сколько заработали первые лица государства в 2018 году, читайте в публикации "Ъ".

Армия и оружие При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.

Происшествия В Кемерове горел известный ресторан Сегодня утром в областном центре горел популярный ресторан итальянской кухни Mama Roma на бульваре Строителей.

Музыка Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".

Авто «Автостат» определил самые популярные автомобили в России Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Общество Глава Минвостокразвития вылетел в Забайкалье из–за природных пожаров Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в субботу, 20 апреля, вылетел в Забайкалье, где накануне из-за сложной ситуации с природными пожарами ввели режим ЧС.

Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» (Colorado Avalanche) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ одержали победу над канадским клубом «Калгари Флэймз» (Calgary Flames) и обеспечили себе выход в следующую стадию Кубка Стэнли.

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Политика На Украине официально наступил день тишины Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.

Футбол «Рома» заставила фаната на стадионе ответить за свои слова в соцсети Римский футбольный клуб «Рома» предоставил болельщику команды шанс подтвердить написанные им в соцсети слова.

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Политика Порошенко и Помпео обсудили угрозу ренационализации Приватбанка Собеседники обсудили угрозу ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины.

Происшествия Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины.

Шоу-бизнес Певица Адель разводится с мужем Об отношениях певицы и Конекки стало известно в 2011 году, а спустя полгода Адель объявила, что ждет ребенка.

Армия и оружие Франция отправит военных и танки в Эстонию Франция в рамках миссии по наращиванию присутствия НАТО в странах Балтии и Польше перебросит в Эстонию пять танков и 20 боевых машин пехоты, а также направит около 300 военных.

Общество ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.

Энергетика Белоруссия нашла хлор в российской нефти «Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».

Экономика РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.

Транспорт Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.

Экономика С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.