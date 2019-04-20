Футбол

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»Sport24.ru вчера в 17:34

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
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Адиев: то, что нас банкротят на ровном месте, не красит республику Дагестан

РИА Новости02:20

Тренер «Анжи» болельщикам: «Вы же при Сулеймане Керимове забивали этот стадион до невозможности»

Кавказ Поствчера в 22:39

Адиев – правительству Дагестана: «Пока люди меряются амбициями, клуб с такими традициями гибнет»

Sports.ruвчера в 17:38

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»

Sport24.ruвчера в 17:34

"Анжи" гибнет". Тренер Адиев обратился к правительству республики Дагестан

Спорт-Экспрессвчера в 17:31

Тренер «Анжи» обратился к праительству Дагестана

Sport.ruвчера в 19:14

Магомед Адиев: Пока люди меряются амбициями, «Анжи» гибнет

Молодежь Дагестанавчера в 18:24
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Происшествия

Машиниста электрички обвинили в краже вещей пассажира

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, зеленоградец приехал на Ленинградский вокзал и на подходе к станции метро «Комсомольская» вспомнил, что оставил в электричке рюкзак с ноутбуком, телефоном, документами и другими личными вещами.
Обновлено вчера в 08:29
Общество

Минфин разрешил аудиторам блокировать подозрительные средства

Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.
Обновлено в 02:57
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Экономика

Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей

Самым богатым чиновником правительства стал вице-премьер Юрий Трутнев, задекларировавший более 500 млн руб. Меньше всех заработал глава Минкавказа Сергей Чеботарев — 6,1 млн руб. Подробнее о том, сколько заработали первые лица государства в 2018 году, читайте в публикации "Ъ".
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

В Кемерове горел известный ресторан

Сегодня утром в областном центре горел популярный ресторан итальянской кухни Mama Roma на бульваре Строителей.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

В смерти Ирины Цывиной обвинили ее сына-дебошира

Обновлено вчера в 13:00
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Общество

Глава Минвостокразвития вылетел в Забайкалье из–за природных пожаров

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в субботу, 20 апреля, вылетел в Забайкалье, где накануне из-за сложной ситуации с природными пожарами ввели режим ЧС.
Обновлено в 02:06
Хоккей

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» (Colorado Avalanche) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ одержали победу над канадским клубом «Калгари Флэймз» (Calgary Flames) и обеспечили себе выход в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:20
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

«Рома» заставила фаната на стадионе ответить за свои слова в соцсети

Римский футбольный клуб «Рома» предоставил болельщику команды шанс подтвердить написанные им в соцсети слова.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Политика

Порошенко и Помпео обсудили угрозу ренационализации Приватбанка

Собеседники обсудили угрозу ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Происшествия

Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух

Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Об отношениях певицы и Конекки стало известно в 2011 году, а спустя полгода Адель объявила, что ждет ребенка.
Обновлено вчера в 22:49
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Наука

Физики могут найти тёмную материю на Большом адронном коллайдере

Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки в Эстонию

Франция в рамках миссии по наращиванию присутствия НАТО в странах Балтии и Польше перебросит в Эстонию пять танков и 20 боевых машин пехоты, а также направит около 300 военных.
Обновлено вчера в 00:00
Общество

ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов

Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика

Белоруссия нашла хлор в российской нефти

«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Музыка

Сергей Лазарев решил не брать сына на «Евровидение»

Обновлено вчера в 11:55
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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