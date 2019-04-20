Футбол

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»Sport24.ru 17:34

Было бы хорошо, если бы люди сели за стол переговоров и друг другу объяснили, чем они могут помочь, чтобы клуб существовал. Это же не красит Республику Дагестан.
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Магомед Адиев: Пока люди меряются амбициями, «Анжи» гибнет

Молодежь Дагестана18:24

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»

Sport24.ru17:34

"Анжи" гибнет". Тренер Адиев обратился к правительству республики Дагестан

Спорт-Экспресс17:31

Тренер «Анжи» обратился к праительству Дагестана

Sport.ru19:14

Адиев – правительству Дагестана: «Пока люди меряются амбициями, клуб с такими традициями гибнет»

Sports.ru17:38
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Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

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Члена ОНК Еникеева допросили по делу Калви в качестве свидетеля

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев заявил РИА Новости, что Следственный комитет допросил его как свидетеля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви и взял подписку о неразглашении.
Обновлено в 10:15
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Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики

Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Два самолёта Бе-200ЧС МЧС России прибудут в Читу 20 апреля

Обновлено в 11:12
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ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Музыка

Конкурс «Московская весна а cappella» состоится на 51 площадке

Международный фестиваль и конкурс исполнителей «Московская весна a cappella» пройдет в городе с 1 по 12 мая.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч

Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Политика

Порошенко допустил стратегическую ошибку в ходе дебатов с Зеленским

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал речь пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко в ходе дебатов на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 12:38
Технологии

Instagram может скрыть под постом количество лайков

Обновлено в 05:17
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Обновлено в 11:21
Происшествия

Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы

Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.
Обновлено в 15:43
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об активизации ВСУ перед выборами президента

"Перед предстоящим проведением 21 апреля второго тура выборов президента Украины, командование Операции объединенных сил (ООС), с целью обострения обстановки и совершения провокационных действий, активизирует работу снайперских и диверсионных групп по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Осадчий.
Обновлено в 07:40
Транспорт

Парад ретротрамваев пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве

Ежегодный парад ретротрамваев, приуроченный к 120-летию открытия трамвайного движения в Москве, пройдет в субботу на Чистопрудном бульваре.
Обновлено в 17:24
Путешествия

Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)

Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Политика

Минск обвинил посла России в разрушении отношений за несколько месяцев

В белорусском МИДе подчеркнули, что внешним силам это «не удалось» во время десятилетий, однако « успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев».
Обновлено в 14:43
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые показали сына

Влад Топалов впервые поделился фотографией малыша, отметив, что он очень похож на свою маму.
Обновлено в 07:03
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Политика

Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

Россия устанавливает запрет на экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера

Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
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Православные верующие готовятся к Вербному воскресенью

Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи. В этом году этот день выпадает на 21 апреля.
Обновлено в 14:27
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
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Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Экономика

Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято

Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
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Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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