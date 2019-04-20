Футбол
Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»Sport24.ru вчера в 17:34
Было бы хорошо, если бы люди сели за стол переговоров и друг другу объяснили, чем они могут помочь, чтобы клуб существовал. Это же не красит Республику Дагестан.
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Пушков назвал лебединой песней участие Порошенко в дебатах с Зеленским
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал "лебединой песней" действующего президента Украины Петра Порошенко его участие в дебатах с кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским.
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Трамп заявил о фабрикации доклада Мюллера демократами
Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что ряд высказываний касательно главы государства Мюллера сфабрикован демократами.
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РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
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Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Опубликовано полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».
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Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.
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В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
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