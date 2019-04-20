Футбол

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»Sport24.ru вчера в 17:34

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
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Адиев: то, что нас банкротят на ровном месте, не красит республику Дагестан

РИА Новости02:20

Адиев – правительству Дагестана: «Пока люди меряются амбициями, клуб с такими традициями гибнет»

Sports.ruвчера в 17:38

Магомед Адиев: Пока люди меряются амбициями, «Анжи» гибнет

Молодежь Дагестанавчера в 18:24

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»

Sport24.ruвчера в 17:34

"Анжи" гибнет". Тренер Адиев обратился к правительству республики Дагестан

Спорт-Экспрессвчера в 17:31

Тренер «Анжи» обратился к праительству Дагестана

Sport.ruвчера в 19:14

Магомет Адиев: по большому счету «Анжи» гибнет

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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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