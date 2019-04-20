Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»Sport24.ru вчера в 17:34

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.

Спорт день за днем

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»

Происшествия Степной пожар на 7 га потушили возле Домны Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.

Общество Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.

Религия Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.

Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.

Шоу-бизнес Венсан Кассель в третий раз стал отцом Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.

Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.

Происшествия Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра» Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.

Экономика С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.

Происшествия Немецкий самолет эвакуирует пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре Самолет ВВС ФРГ вылетел в субботу на португальский остров Мадейра для эвакуации туристов, пострадавших в результате ДТП с автобусом, сообщил МИД ФРГ.

Армия и оружие Самолеты аравийской коалиции атаковали хранилища беспилотников в Сане Военные самолеты коалиции под эгидой Саудовской Аравии атаковали позиции сторонников мятежного хуситского движения «Ансар Аллах», где размещались беспилотники, передает в субботу телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление коалиции.

Происшествия В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.

Экономика Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.

Политика Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.

Происшествия В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек 11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.

Единоборства Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.

Политика В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.

Здоровье Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.

Здоровье «Морские гады». Что полезно знать о диете в преддверии Страстной недели Православные верующие готовятся вступить в Страстную неделю, когда Церковь вспоминает пребывание Иисуса Христа в Иерусалиме перед распятием, смертью и схождением в ад.

Авто Названы лучшие интерьерные решения в автомобилях 2019 года Перечень лучших интерьеров авто 2019 года опубликовало издание Ward's Auto из Соединенных Штатов.

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Происшествия Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.

Политика Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.

Театры В Рязани стартовал фестиваль «Весна на бис» 19 апреля в областной столице состоялось открытие театрального фестиваля «Весна на бис», организаторами которого вот уже одиннадцать лет являются представители отделения режиссуры Московского института культуры (рязанский филиал).

Общество На Шиесе сожгли два деревянных моста Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.