Футбол
Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»Sport24.ru вчера в 17:34
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
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"Анжи" гибнет". Тренер Адиев обратился к правительству республики Дагестан
Спорт-Экспрессвчера в 17:31
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