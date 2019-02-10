Единоборства

Адесанья победил Сильву на турнире UFC 234Газета.Ru 00:50

Исраэль Адесанья победил Андерсона Силву на турнире UFC 234, сообщает "Советский спорт". Турнир состоялся в Мельбурне в ночь с 9 на 10 февраля. Поединок Адесаньи и Сильвы стал главным боем вечера.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Адесанья победил Силву на турнире UFC 234 в Мельбурне

Вести.Ru01:58

Адесанья победил Сильву в главном бою турнира UFC 234 в Мельбурне

Sport24.ru00:33

Адесанья и Андерсон Силва получили от UFC по 50 тысяч долларов

Спорт-Экспресс01:48

Адесанья победил Силву на UFC 234, Уиттакер снялся с турнира

Матч ТВ00:38

Андерсон Силва и Адесанья получили бонус за лучший бой вечера

Чемпионат01:38

Адесанья победил Сильву на турнире UFC 234

Газета.Ru00:50

UFC 234. Адесанья и Силва получили по 50 тысяч долларов за лучший бой вечера

Sports.ru01:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Политика

На Украине пожаловались на проблемы с въездом в Россию

В начале февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины сообщил, что с начала текущего года во въезде в страну было отказано более 900 гражданам России.
Обновлено в 01:25
Политика

Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В Кургане при пожаре в гостинице спасли пять человек

Обновлено в 00:42
Общество

«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Британский рэпер Cadet погиб в ДТП

Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве

Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".
Обновлено вчера в 19:08
Авто

Названы самые удобные автомобили

Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Во французском Лионе в булочной прогремел взрыв

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Кино

Дядя Федор влюбится в новой серии «Возвращения в Простоквашино»

Один из главных героев «Возвращение в Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседскую девочку Олю в новом эпизоде мультфильма, рассказали в «Союзмультфильме».
Обновлено в 02:05
Здоровье

Названы простые способы оздоровить кишечник

Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие

На Украине заявили об «испытании лазерного оружия» в Донбассе

В украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли "испытания лазерного оружия".
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

На Сахалине горит торговый центр «Океан»

В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Гаджеты

Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов

Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика

Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Гаджеты

Раскрыты цена и характеристики новых iPhone

Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко

Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Россия подготовила собственный проект резолюции СБ ООН по Венесуэле

Россия подготовила собственный проект резолюции по урегулированию в Венесуэле и намерена внести его в Совет Безопасности (СБ) ООН.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Глава НАСА планирует приехать в Россию на встречу с Рогозиным

Ранее в НАСА подтвердили, что руководитель управления готов посетить Россию или Байконур в ближайшие месяцы после того, как американская сторона попросила отложить запланированный ранее визит главы Роскосмоса в США.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча

По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

Российский эксперт оценил шведский истребитель — «убийцу» Су

Обновлено вчера в 18:55
Музыка

Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Музыка

В Лос-Анджелесе вручат главную музыкальную награду «Грэмми»

Обновлено в 01:34
Общество

Турист снял на видео задумчиво жующего туалетную бумагу кенгуру

В Южной Австралии в национальном парке Флиндерс Ранджес турист встретил кенгуру, котрый задумчиво ел бумагу в общественном туалете.
Обновлено вчера в 20:20
Наука

Ученые узнали, как продлить молодость

Международная группа ученых из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне установила, что скорость старения человека только на 20% зависит от генетики, и продлить молодость организма можно своими силами.
Обновлено вчера в 20:02
Технологии

Психолог назвала основную опасность соцсетей

Опасность социальных сетей, которые играют все большую роль в жизни современного общества, кроется не столько в появлении зависимости от них, сколько в том, что они становятся способом распространения дезинформации и снижают способность людей к критическому мышлению.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами

Обновлено вчера в 16:26
Интернет

Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer

Стоит отметить, что в свое время Internet Explorer был самым популярным браузером, но он уже не способен правильно работать с современными интернет-страницами.
Обновлено вчера в 06:29
ещё по теме
Андерсон Силва
Бразильский боец смешанных единоборств, больше известный как Андерсон Силва. С 14 октября 2006 года по 6 июля 2013 года был чемпионом крупнейшей ММА организации в мире Ultimate Fighting Championship в среднем весе; провёл 10 успешных защит титула, а также имеет в этой организации череду из 16 побед подряд, что также является рекордным показателем. За свои выступления в UFC он сумел заработать 12 наград-бонусов за лучший нокаут/болевой/удушающий/бой на турнире. Считается ММА сообществом одним из величайших бойцов в истории спорта. Президент UFC Дэйна Уайт называет Силву величайшим бойцом за всю историю единоборств в целом...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное