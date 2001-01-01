Футбол
Адебайор покинул «Истанбул»Soccer.ru вчера в 12:13
Нападающий "Истанбула" Эммануэль Адебайор покинул клуб. 35-летний футболист выступал за "Истанбул" с начала 2017 года. Всего на его счету 76 матчей и 28 голов.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Экономика
Путин попросил не сердиться из-за низких зарплат
Зарплаты в России — предмет беспокойства власти, сообщил президент России Владимир Путин на проходящей сейчас "Прямой линии с президентом".
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено вчера в 18:23
Космос
Россия впервые за 8 лет сегодня запустит в космос телескоп
Аппарат стартует с Байконура и начнет работу через три месяца, когда достигнет нужной точки.
Обновлено вчера в 21:21
Общество
В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ
Выпускница физико-математического класса екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина набрала максимальные 300 баллов по результатам сдачи единого госэкзамена.
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок
Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
На деревню Путину. Прямая линия зашла в тупик вместе со страной
Прямая линия образца 2019 года выявила глубокий кризис не только традиционного формата общения руководителя государства с народом, но всей модели управления, выстроенной за последние десятилетия.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
Объявлен тендер на утилизацию эсминцев проекта 956
Обновлено вчера в 02:52
Шоу-бизнес
Оскар Кучера объяснил, почему его супруга будет рожать в Майами
Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Спрос на платья для выпускного вечера вырос за год на 8%
Обновлено вчера в 21:00
Политика
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану за сбивание беспилотников Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму
Евросоюз ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:46
Хоккей
Никиту Кучерова признали самым ценным игроком НХЛ
Обновлено вчера в 02:03
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
Минобороны РФ представит напечатанный на 3D-принтере танк
Новейший российский танк Т-90МС, созданный методом 3D печати, будет представлен на V Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019" в конце июня.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Зеленский назвал трешем устаревшие украинские законы
По словам главы государства, «безнадежно устарел кодекс законов о труде», принятый еще в 1971 году.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего
Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено вчера в 10:06
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида
По словам жительницы Читы, матери ребенка-инвалида, чиновники не делали ничего для того, чтобы помочь ей с жильем.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства
Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства. Об этом пишет интернет-издание «Свободная пресса».
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына
Обновлено вчера в 21:12