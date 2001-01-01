Футбол

Адебайор покинул «Истанбул»Soccer.ru вчера в 12:13

Нападающий "Истанбула" Эммануэль Адебайор покинул клуб. 35-летний футболист выступал за "Истанбул" с начала 2017 года. Всего на его счету 76 матчей и 28 голов.
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Адебайор покинул «Истанбул»

Soccer.ruвчера в 12:13
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

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Происшествия

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Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
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Общество

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
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Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
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Назван самый смертельный вид рака в России

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
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Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
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По словам жительницы Читы, матери ребенка-инвалида, чиновники не делали ничего для того, чтобы помочь ей с жильем.
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