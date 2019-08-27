Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruАдебайор перешел в турецкий клуб «Кайсериспор»

Турецкий клуб «Кайсериспор» объявил о подписании контракта с тоголезским форвардом Эммануэлем Адебайором. 35-летний Африканец перешел в этот клуб бесплатно, являясь свободным агентом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.
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