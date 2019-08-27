Футбол
Bookmaker-ratings.ruАдебайор перешел в турецкий клуб «Кайсериспор»
Турецкий клуб «Кайсериспор» объявил о подписании контракта с тоголезским форвардом Эммануэлем Адебайором. 35-летний Африканец перешел в этот клуб бесплатно, являясь свободным агентом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 20:10, Ашберн
Общество
Дизайнер Изабель Толедо умерла от рака
Lenta.ru 18:25
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс 17:31
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Политика
Лавров: Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8
Министр отметил, что Москва об этом узнала из заявлений западных политиков Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не выражала инициативу о возвращении в G8, "никогда ни о чем никого не просила", а узнала об этом из заявлений западных политиков, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:26
Экономика
Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Политика
Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
РБК 04:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Певица Алла Пугачева назвала артистку, которая может стать ее преемницей.
Культуромания 14:16
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Армия и оружие
Видео скрытой переброски атомных подлодок на Камчатке появилось в Сети
Военные учения подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке сняли на видео.
Вечерняя Москва 06:45
Космос
Скорость интернета на МКС достигает 600 мегабит в секунду
Специалисты (NASA) недавно обновили интернет-соединение на МКС, его скорость удвоилась, передавать и получать данные на станции стало возможно в разы быстрее.
Gazeta.SPb 19:10
Происшествия
В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском 16:27
Общество
В Тамбове умер старейший подводник планеты
В Тамбове в возрасте 105 лет умер старейший в мире моряк-подводник, капитан первого ранга Юлий Ксюнин.
Российская газета 03:58
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Popcornnews.ru 06:14
Наука
Ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие рака
РИА Новости 08:58
Политика
Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах, сообщает AFP.
Коммерсантъ 11:57
Политика
Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Берлин и Париж сделают всё, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в скором времени, добавила канцлер ФРГ.
Известия вчера в 13:59
Экономика
Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников
Правительство поручит министерствам разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф, такое решение было принято на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, сообщил журналистам замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков (его цитирует «РИА Новости»).
РБК 10:14
Происшествия
В Приморье за незаконный промысел задержали 150 иностранных рыбаков
В Приморском крае задержаны 150 иностранных рыбаков, которые вели незаконный промысел во время тайфуна «Кроса».
EastRussia 07:44
Общество
В работе Facebook произошел сбой
Пользователи соцсети Facebook по всему миру столкнулись с проблемами в ее работе, сообщает Downdetector.
Коммерсантъ 19:24
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Гаджеты
В США усомнились в способности Apple уйти из Китая
Компания Apple вряд ли сможет полностью вывести производство iPhone из Китая, учитывая тот факт, что на перенос 5-7% производства ей понадобится полтора года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Wedbush Securities Дэвида Айвза.
Rambler News Service 11:04