Футбол
Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»Евро-футбол.ру вчера в 13:41
Нападающий Эммануэль Адебайор сравнил Арсена Венгера и Жозе Моуринью, под руководством которых ему доводилось играть.
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Адебайор: «Моуринью уничтожил Роналду в „Реале“ даже после того, как он сделал хет-трик»
Sport24.ruвчера в 16:53
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