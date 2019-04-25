Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»Евро-футбол.ру вчера в 13:41

Нападающий Эммануэль Адебайор сравнил Арсена Венгера и Жозе Моуринью, под руководством которых ему доводилось играть.

Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»

Политика Трамп предложил отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.

Путешествия Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Политика Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы Министерство юстиции США захотело получить информацию о возможных связях украинских деятелей с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.

Экономика Биткоин обвалился из-за потери Bitfinex $850 миллионов Bitfinex и Tether признаны виновными прокуратурой Нью-Йорка по делу о потере $850 млн, принадлежавшим, в том числе, клиентам двух компаний.

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Экономика ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк» Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).

Происшествия В Братске школьника насмерть придавило деревянными поддонами Мальчик, ученик 4 класса, спрыгнул с забора на деревянные поддоны, складированные у продовольственного магазина.

Происшествия У космодрома Восточный произошел пожар Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею.

Кино В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей» В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.

Политика В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Экономика Медведев раздал поручения министерствам Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раздал поручения министерствам юстиции, труда и социальной защиты, финансов и экономического развития.

Армия и оружие Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг» Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.

Спорт В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.

Политика «Конкорд» заставит Барра и Мюллера ответить за свои слова в суде Адвокат компании «Конкорд», которой владеет бизнесмен Евгений Пригожин, потребовал привлечь к уголовной ответственности Генпрокурора США Вильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера.

Политика Украина решила не требовать от СБ ООН санкций против России Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Происшествия В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.