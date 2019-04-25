Футбол

Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»Евро-футбол.ру вчера в 13:41

Нападающий Эммануэль Адебайор сравнил Арсена Венгера и Жозе Моуринью, под руководством которых ему доводилось играть.
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Адебайор: «Моуринью уничтожил Роналду в „Реале“ даже после того, как он сделал хет-трик»

Sport24.ruвчера в 16:53

Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»

Евро-футбол.рувчера в 13:41

Адебайор: «Пока все делали пять повторений в спортзале, Роналду делал 30»

Soccer.ruвчера в 14:16

Адебайор: однажды Моуринью убивал Роналду после того, как тот сделал хет-трик

Чемпионатвчера в 14:42

Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»

Sportbox.RUвчера в 14:17

Экс-игрок «Реала»: «Моуриньо кричал, что Роналду плохо играет»

Sport.ruвчера в 15:15
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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
Политика

Трамп предложил отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 04:49
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Политика

Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы

Министерство юстиции США захотело получить информацию о возможных связях украинских деятелей с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Военных в Донбассе предупредили о возможном ухудшении ситуации на фронте после инаугурации Зеленского

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе после выборов президента Украины пока не получила дальнейшего развития.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»

Обновлено вчера в 06:08
Экономика

Биткоин обвалился из-за потери Bitfinex $850 миллионов

Bitfinex и Tether признаны виновными прокуратурой Нью-Йорка по делу о потере $850 млн, принадлежавшим, в том числе, клиентам двух компаний.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В ДТП на востоке Москвы один человек погиб и пятеро пострадали

Обновлено в 04:41
Кино

Михаил Горбачев госпитализирован

Обновлено вчера в 14:48
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Братске школьника насмерть придавило деревянными поддонами

Мальчик, ученик 4 класса, спрыгнул с забора на деревянные поддоны, складированные у продовольственного магазина.
Обновлено в 03:38
Политика

Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области

Обновлено в 04:50
Происшествия

У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Политика

Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею.
Обновлено в 03:16
Кино

В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»

В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

День аварии на Чернобыльской АЭС: на Алтае проходят памятные мероприятия

Обновлено в 03:17
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Экономика

Медведев раздал поручения министерствам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раздал поручения министерствам юстиции, труда и социальной защиты, финансов и экономического развития.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие

Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»

Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Спорт

В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

«Конкорд» заставит Барра и Мюллера ответить за свои слова в суде

Адвокат компании «Конкорд», которой владеет бизнесмен Евгений Пригожин, потребовал привлечь к уголовной ответственности Генпрокурора США Вильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Обновлено в 03:44
Политика

Украина решила не требовать от СБ ООН санкций против России

Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

В МИД рассказали о последствиях расширения НАТО на Балканах

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии .
Обновлено в 04:06
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Эммануэль Адебайор
Турецкий футболист
Тоголезский футболист, нападающий, игрок турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и национальной сборной Того.
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