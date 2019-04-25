Футбол
Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»Евро-футбол.ру вчера в 13:41
Нападающий Эммануэль Адебайор сравнил Арсена Венгера и Жозе Моуринью, под руководством которых ему доводилось играть.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Адебайор: «Моуринью уничтожил Роналду в „Реале“ даже после того, как он сделал хет-трик»
Sport24.ruвчера в 16:53
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Общество
PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов
Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.
Обновлено в 06:59
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Политика
Боевика из Дагестана экстрадировали из Марокко в Россию
Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях Саламов вел пропагандистскую работу среди жителей Дагестана, являясь сторонником террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 05:52
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Политика
Жители Донбасса не получат пенсии от России
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Происшествия
На берегу реки нашли тело 7-летней девочки
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, школьницу нашли 25 апреля на берегу реки Боровая Криуша в селе Сергиевка.
Обновлено в 02:53
Авто
Где и сколько автомобилей производится в России?
На долю «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» (14%) приходится примерно каждый седьмой произведенный автомобиль.
Обновлено в 07:24
Политика
Медведев исключил четверых украинцев из санкционного списка
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене специальных экономических мер, введённых ранее в отношении четверых граждан Украины.
Обновлено в 07:26
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
Путин присвоил Лановому звание Героя труда
Обновлено в 06:55
Общество
В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула
Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Авто
УАЗ выпустил трофи-версию «Буханки»
От стандартных модификаций «Буханки» трофи-версия отличается внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками чёрного цвета и окрашенным в цвет хаки кузовом.
Обновлено в 06:16
Футбол
Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА
Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:35
Музыка
The Cranberries выпустили свой последний альбом In the End
Группа The Cranberries выпустила последний альбом с вокалом Долорес ОʼРиордан, скончавшейся в январе 2018 года.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковала Бузову за концерты «для бедных»
Ксения Собчак взяла интервью у Ольги Бузовой и упрекнула телеведущую и певицу в том, что та выступает в маленьких городах на нераскрученных площадках.
Обновлено в 06:48
Культура
Скончался народный художник РФ Валерий Филиппов
Филиппов был народным художником России, лауреатом Государственной премии СССР, членом Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 07:54
Здоровье
В Кузбассе второй раз закрыли опасный бассейн в детсаду
По причине угрозы здоровью детей бассейн повторно решили закрыть на 90 суток для исправления всех нарушений.
Обновлено в 06:55
Политика
Команда Зеленского объяснила необходимость роспуска Верховной Рады
Представитель штаба победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков высказался о возможном роспуске парламента.
Обновлено в 07:38
Политика
Парубий рассказал, когда будет подписан закон об исключительности украинского языка
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объяснил задержку подписания закона о государственном языке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 06:10
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23