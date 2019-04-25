Футбол

Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»Евро-футбол.ру вчера в 13:41

Нападающий Эммануэль Адебайор сравнил Арсена Венгера и Жозе Моуринью, под руководством которых ему доводилось играть.
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Эммануэль Адебайор рассказал, что был близок к самоубийству

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