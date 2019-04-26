Футбол
Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»Евро-футбол.ру вчера в 13:41
Нападающий Эммануэль Адебайор сравнил Арсена Венгера и Жозе Моуринью, под руководством которых ему доводилось играть.
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Адебайор: «Моуринью уничтожил Роналду в „Реале“ даже после того, как он сделал хет-трик»
Sport24.ruвчера в 16:53
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Культура
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Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
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Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
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Обновлено 24 апреля в 08:05
Авто
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные автомобили в России.
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Происшествия
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Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой". Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой".
Обновлено в 05:50
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Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек
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Напомним, Евгений Тефтелев был назначен главой администрации Челябинска в 2014 году.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Общество
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Обновлено в 00:10
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Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли
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Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
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«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзита
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Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
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