Футбол
Футболистка французского "Лиона" Ада Хегерберг получила женский "Золотой мяч" France Football, об учреждении которого журнал объявил в сентябре, сообщается в официальном микроблоге издания в Twitter. Церемония вручения награды состоялась в понедельник в Париже.
РИА Новости16:15
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