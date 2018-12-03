Футболистка французского "Лиона" Ада Хегерберг получила женский "Золотой мяч" France Football, об учреждении которого журнал объявил в сентябре, сообщается в официальном микроблоге издания в Twitter. Церемония вручения награды состоялась в понедельник в Париже.

Ада Хегерберг получила первый в истории женский «Золотой мяч»

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