Происшествия
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей водыРИА Новости 16:01
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Наука
Ученые научат роботов с ИИ размножаться и развиваться
Обновлено в 13:30
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Космос
Ученые обнаружили на Марсе источники рек
На Марсе могут формироваться реки и ручьи за счет глубоких подземных вод.
Обновлено в 14:54
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Транспорт
Станцию метро «Каховская» закроют с 30 марта
Обновлено в 07:05
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Происшествия
На Ставрополье судью лишили статуса после видео с голой женщиной
Члены совета не вникали в ситуацию подробно и решили лишить Макарова статуса лишь за то, что он появился «в общественном месте в компании с голой женщиной».
Обновлено в 17:02
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол
Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины
Обновлено в 18:46
Политика
Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Иван Приходько: ДНР полностью контролирует территорию Горловки
Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.
Обновлено в 07:58
Игры
У Conan Unconquered появилась дата релиза
Издательство Funcom и студия Petroglyph объявили дату релиза стратегии в реальном времени Conan Unconquered.
Обновлено в 14:10
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В Петербурге на воду спустили подлодку «Петропавловск-Камчатский»
Спущенная на воду подводная лодка будет передана Тихоокеанскому флоту в текущем году.
Обновлено в 07:12
Технологии
Роскомнадзор угрожает VPN-сервисам блокировкой
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
Обновлено в 16:24
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Обновлено в 20:07
Шоу-бизнес
Олег Майами признался в любви Ольге Бузовой
В передаче «Дом-2» пытался найти свою любовь также и Олег Майами. Певец запомнился телезрителям по участию в шоу «Голос».
Обновлено в 13:45
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Политика
Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Технологии
Boston Dynamics показала робота-грузчика
Обновлено в 16:51
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Политика
Место депутата Госдумы от КПРФ получил Михаил Берулава
Центризбирком (ЦИК) на заседании передал мандат депутату красноярского заксобрания Петру Медведеву, но тот отказался от него в пользу господина Берулавы.
Обновлено вчера в 15:44