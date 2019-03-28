Происшествия

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей водыРИА Новости 16:01

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
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