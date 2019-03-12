Происшествия

Абызов заявил в суде о готовности сотрудничать со следствиемРосбалт 10:41

Бывший министр по вопросам открытого правительства РФ Михаил Абызов заявил в Басманном суде Москвы, что согласен активно сотрудничать со следствием для доказательства своей невиновности.
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Михаил Абызов
Заверяю суд, что не буду препятствовать расследованию. Преступных действий я не совершал, свое служебное положение министра не использовал. В то же время я готов сотрудничать со следствием, давать показания.
— Михаил Абызов, российский политикКоммерсантъ 10:49

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Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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