Происшествия
Абызов заявил в суде о готовности сотрудничать со следствиемРосбалт 10:41
Бывший министр по вопросам открытого правительства РФ Михаил Абызов заявил в Басманном суде Москвы, что согласен активно сотрудничать со следствием для доказательства своей невиновности.
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Заверяю суд, что не буду препятствовать расследованию. Преступных действий я не совершал, свое служебное положение министра не использовал. В то же время я готов сотрудничать со следствием, давать показания.
— Михаил Абызов, российский политикКоммерсантъ 10:49
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