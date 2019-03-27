Происшествия
Абызов рассказал о задержании и первом допросеРоссийская газета 05:54
После беседы с правозащитниками Абызов снова впал в сон. Напомним, вчера вечером сотрудниками ФСБ был задержан бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов. Через несколько часов Следственный комитет уже предъявил ему обвинение.
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Очень хочу спать. Допрашивали меня в Следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли - кашу и чай.
— Михаил Абызов, российский политикТК Звезда 05:10
с чего всё началось
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: "Корректно, уважительно, качественно". Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе. Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве.Московский Комсомолец03:43
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