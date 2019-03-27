Абызов рассказал о задержании и первом допросеРоссийская газета 05:54

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: "Корректно, уважительно, качественно". Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе. Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве.

с чего всё началось

Очень хочу спать. Допрашивали меня в Следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли - кашу и чай.

После беседы с правозащитниками Абызов снова впал в сон. Напомним, вчера вечером сотрудниками ФСБ был задержан бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов. Через несколько часов Следственный комитет уже предъявил ему обвинение.

Абызов рассказал о задержании и первом допросе

Здоровье Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты 27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.

Армия и оружие Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.

Армия и оружие В России все военное строительство передадут единой компании В России создадут некоммерческую публично-правовую компанию, в ведение которой передадут все военное строительство.

Общество Жительницам сел могут продлить рабочий день Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Происшествия Сегодня силовики нагрянули в 25 домов крымских татар В результате обысков были задержаны и вывезены в УФСБ в Симферополь 9 человек – таковы данные на 10:45.

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Политика Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).

Происшествия Абызова выманил в Россию влиятельный человек, сотрудничавший с ФСБ Чтобы задерджать экс-министра Михаила Абызова силовики провели сложную спецоперацию, в которой был задействован доверенный человек Абызова.

Происшествия Макгрегор завершил карьеру не из-за расследования в отношении него Пресс-секретарь Конора Макгрегора Карен Кесслер рассказала, что решение бойца завершить карьеру в ММА не связано с расследованием в отношении него.

Происшествия DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.

Армия и оружие ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке Вооруженные силы Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, ликвидировав высокопоставленных повстанцев, сообщает 27 марта Anadolu Ajansi.

Экономика Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.

Космос В России разработан спутник-уничтожитель космического мусора Аппарат сможет захватывать вышедшую из строя технику на низких орбитах, перемалывать ее и перерабатывать в топливо В Российских космических системах (РКС) разработан космический комплекс, который сможет захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники, чтобы перемалывать их и перерабатывать в топливо.

Политика Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Футбол Моуринью может стать тренером Головина Если Моуринью возглавит "Монако", то он станет наставником полузащитника сборной России Александра Головина.

Культура Минкульт объединит Александринский и Волковский театры Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Происшествия В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.

Транспорт Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.

Политика Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Политика Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.