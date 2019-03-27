Происшествия
Абызов рассказал о сокамерниках и процедуре задержанияREGNUM 04:45
«Абызов утверждает, что правоохранители при задержании его не били и общались с ним корректно», — сказал Мельников ТАСС. Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта бывший министр по делам Открытого правительства России Михаил Абызов был задержан в Москве сотрудниками ФСБ.
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Очень хочу спать. Допрашивали меня в Следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли - кашу и чай.
— Михаил Абызов, российский политикТК Звезда 05:10
с чего всё началось
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно». Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе. Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве.Московский Комсомолец03:43
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено в 08:30
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки названия бренда Aurus
Обновлено в 06:25
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 06:59
Происшествия
Фигурант дела Абызова скрылся за границей
Как рассказала представитель СК Светлана Петренко, один из подозреваемых в преступлениях по «делу Абызова» скрылся от уголовной ответственности за границей.
Обновлено в 06:30
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Политика
В США хотят противодействовать поставке российского газа в ЕС
Предполагается, что целью законопроекта станет снижение зависимости государств от российского газа и увеличение конкуренции на рынке ресурса.
Обновлено вчера в 00:42
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.
Обновлено в 06:28
Наука
Mitsubishi разработала пару автономных пожарных роботов
Обновлено вчера в 11:13
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Политика
В НАК отметили радикализацию молодежи в России
В России наблюдается саморадикализация молодежи, которую уже не всегда напрямую идеологически "обрабатывают" террористы, заявил журналистам в среду руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Андрей Пржездомский.
Обновлено в 05:02
Политика
Россия ответила на обвинения в военном вмешательстве в Венесуэле
«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года», — приводит RT заявление представителя МИД РФ.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме
В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
Игры
Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands
Обновлено в 09:16
Футбол
Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил Куприянов
Старший тренер Михаил Куприянов покинул "Уфу" вместе с российским специалистом Дмитрием Кириченко, сообщает официальный сайт уфимцев.
Обновлено в 07:16
Футбол
Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
Обновлено в 09:17
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Медведев удалил Абызова из друзей «ВКонтакте»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев удалил экс-министра Михаила Абызова из списка друзей «ВКонтакте».
Обновлено в 05:50
Экономика
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22