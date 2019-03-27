Абызов рассказал о сокамерниках и процедуре задержанияREGNUM 04:45

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно». Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе. Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве.

с чего всё началось

Очень хочу спать. Допрашивали меня в Следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли - кашу и чай.

«Абызов утверждает, что правоохранители при задержании его не били и общались с ним корректно», — сказал Мельников ТАСС. Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта бывший министр по делам Открытого правительства России Михаил Абызов был задержан в Москве сотрудниками ФСБ.

Абызов рассказал о сокамерниках и процедуре задержания

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