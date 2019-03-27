Происшествия

Абызов рассказал о сокамерниках и процедуре задержанияREGNUM 04:45

«Абызов утверждает, что правоохранители при задержании его не били и общались с ним корректно», — сказал Мельников ТАСС. Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта бывший министр по делам Открытого правительства России Михаил Абызов был задержан в Москве сотрудниками ФСБ.
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Михаил Абызов
Очень хочу спать. Допрашивали меня в Следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли - кашу и чай.
— Михаил Абызов, российский политикТК Звезда 05:10
с чего всё началось

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно». Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе. Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве.
Московский Комсомолец03:43

Подробнее о событии

Михаил Абызов, задержанный накануне, содержится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы

Эхо Москвы06:30

В ОНК рассказали об условиях содержания Абызова

РИА Новости05:06

Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве

РБК04:25

Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу

ТАСС04:41

Стало известно, как сокамерники обращаются к Абызову

Газета.Ru05:40

Михаил Абызов не жалуется на действия правоохранителей

Коммерсантъ04:56

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

Московский Комсомолец03:43

Российского министра записали в «авторитеты»

Вести.UZ05:54
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Общество

Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Происшествия

В офис московского «Яблока» пришла полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено в 08:30
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки названия бренда Aurus

Обновлено в 06:25
Политика

Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда

Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Культура

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 06:59
Происшествия

Фигурант дела Абызова скрылся за границей

Как рассказала представитель СК Светлана Петренко, один из подозреваемых в преступлениях по «делу Абызова» скрылся от уголовной ответственности за границей.
Обновлено в 06:30
Политика

В Крыму задержали 20 членов террористической организации

Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Политика

В США хотят противодействовать поставке российского газа в ЕС

Предполагается, что целью законопроекта станет снижение зависимости государств от российского газа и увеличение конкуренции на рынке ресурса.
Обновлено вчера в 00:42
Армия и оружие

В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.
Обновлено в 06:28
Наука

Mitsubishi разработала пару автономных пожарных роботов

Обновлено вчера в 11:13
Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Политика

В НАК отметили радикализацию молодежи в России

В России наблюдается саморадикализация молодежи, которую уже не всегда напрямую идеологически "обрабатывают" террористы, заявил журналистам в среду руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Андрей Пржездомский.
Обновлено в 05:02
Политика

Россия ответила на обвинения в военном вмешательстве в Венесуэле

«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года», — приводит RT заявление представителя МИД РФ.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова

В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме

В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
Космос

Плоскоземельщики отправятся в Антарктику на поиски «края» планеты

Обновлено в 08:45
Игры

Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands

Обновлено в 09:16
Футбол

Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил Куприянов

Старший тренер Михаил Куприянов покинул "Уфу" вместе с российским специалистом Дмитрием Кириченко, сообщает официальный сайт уфимцев.
Обновлено в 07:16
Футбол

Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Обновлено в 09:17
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Медведев удалил Абызова из друзей «ВКонтакте»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев удалил экс-министра Михаила Абызова из списка друзей «ВКонтакте».
Обновлено в 05:50
Экономика

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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