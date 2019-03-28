Происшествия
Абызов попал в камеру без горячей водыREGNUM вчера в 19:25
Подозреваемый в мошенничестве бывший министр Михаил Абызов помещён на карантин в двухместную камеру «Лефортово» без горячей воды, передает НТВ. В камере он читает книги и слушает радио.
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Михаила Абызова поместили в камеру в «Лефортово» без телевизора и горячей воды
Интерфаксвчера в 14:54
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