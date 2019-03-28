Происшествия

Абызов попал в камеру без горячей водыREGNUM вчера в 19:25

Подозреваемый в мошенничестве бывший министр Михаил Абызов помещён на карантин в двухместную камеру «Лефортово» без горячей воды, передает НТВ. В камере он читает книги и слушает радио.
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Михаил Абызов не жалуется на условия содержания в СИЗО

Эхо Москвывчера в 23:31

Абызова посадили в камеру без телевизора и горячей воды

РИА Новостивчера в 16:01

Михаил Абызов назвал условия в СИЗО «Лефортово» прекрасными

Известиявчера в 13:52

В ОНК заявили, что у Абызова нет жалоб на условия содержания в СИЗО

ТАССвчера в 14:55

Михаила Абызова поместили в камеру в «Лефортово» без телевизора и горячей воды

Интерфаксвчера в 14:54

Правозащитники рассказали о камере Абызова и выданной Библии

РБКвчера в 15:05

В библиотеке СИЗО «Лефортово» Михаил Абызов взял Библию

Говорит Москвавчера в 15:23
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Общество

В Шанхае госпитализирована модель Алиса Митрова из Ростова-на-Дону

Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Общество

До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта

Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

Обновлено в 02:55
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Политика

Кто займет кресло британского премьера после отставки Терезы Мэй

27 марта Мэй попросила парламент одобрить ее сделку с ЕС и пообещала уйти в отставку, если документ найдет поддержку.
Обновлено в 01:21
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Экономика

Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения»

Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).
Обновлено в 04:33
Технологии

VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов

Ранее в четверг пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство направило требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации траффика.
Обновлено вчера в 17:24
Здоровье

Юноша из Индии умер после поедания непрожаренного мяса

Обновлено в 02:46
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Украина укрепила границу с Крымом

24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Егор Крид прояснил ситуацию со своим уходом из Black Star

Недавно в Сети появились слухи об уходе исполнителя Егора Крида из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:59
Политика

Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17

Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Баскетбол

38 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Денвер»

Обновлено в 01:42
Происшествия

Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Москве актрису Елену Корикову обокрали в торговом центре

Актриса Елена Корикова заявила в полицию, что на парковке в зоне разгрузки «Икеа» кто-то украл кошелек с документами и банковскими картами, лежащий на переднем пассажирском сидении, из ее автомобиля «Мини Купер».
Обновлено в 04:09
Политика

Липецкие депутаты приняли отставку мэра Сергея Иванова

Депутаты городского совета Липецка на внеочередном заседании согласовали добровольную отставку мэра Сергея Иванова.
Обновлено в 04:35
Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 02:56
Кино

HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 00:00
Происшествия

В Петербурге вандал изрубил топором поезд, чтобы выплеснуть негатив

Обновлено в 04:26
Политика

Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Экс-агент АНБ признал себя виновным в массовой краже секретных данных

Гарольд Мартин, бывший сотрудник АНБ, признал себя виновным по пункту 1 в несанкционированном и преднамеренном хранении информации национальной обороны в рамках сделки о признании вины за то, что может быть самой крупной кражей государственных секретов США в истории.
Обновлено в 03:17
Хоккей

Стало известно, почему гол СКА в ворота ЦСКА не засчитали

В социальных сетях до сих пор спорят о незасчитанной шайбе, которая была заброшена в первом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА.
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Хоккей

Овечкин не попал в пустые ворота и не забросил 50-ю шайбу в сезоне

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Космос

Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида

Авторы работы из Европейской южной обсерватории делятся, что крайне редко наблюдают такой процесс самоуничтожения.
Обновлено вчера в 18:35
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Задержан бывший полпред в ДФО Ишаев

Обновлено вчера в 01:54
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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