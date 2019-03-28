Абызов попал в камеру без горячей водыREGNUM вчера в 19:25

Подозреваемый в мошенничестве бывший министр Михаил Абызов помещён на карантин в двухместную камеру «Лефортово» без горячей воды, передает НТВ. В камере он читает книги и слушает радио.

Абызов попал в камеру без горячей воды

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