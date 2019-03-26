Происшествия
Абызов отказался признать свою винуРБК 15:50
Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов отказался признать свою вину. Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис.
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с чего всё началось
Через несколько часов в ведомстве заявили, что экс-чиновнику предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).Znak.com14:41
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Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
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Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
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Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
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Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Финансы
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Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
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Представители США отказались участвовать в координационном совещании, посвященном ликвидации лагеря «Рукбан», где живут сирийские беженцы.
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Армия и оружие
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Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.
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В Румынии начали разрабатывать сверхзвуковую «летающую тарелку»
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