Происшествия

Абызов отказался признать свою винуРБК 15:50

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов отказался признать свою вину. Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис.
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с чего всё началось
Через несколько часов в ведомстве заявили
, что экс-чиновнику предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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