Происшествия
Абызов не признал вину по делу о мошенничествеГазета.Ru 15:45
Адвокат поделился, что Абызов " категорически" не признает вины. Бывшему министру предъявили обвинение 26 марта. Ему вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере.
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Следователи предъявили обвинения бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).Ведомости14:38
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