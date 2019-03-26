Абызов не признал вину по делу о мошенничествеГазета.Ru 15:45

с чего всё началось

Адвокат поделился, что Абызов " категорически" не признает вины. Бывшему министру предъявили обвинение 26 марта. Ему вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере.

Абызов не признал вину по делу о мошенничестве

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