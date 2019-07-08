Футбол

Абромайтис стал игроком «Зенита»Спорт-Экспресс 04:12

Форвард Тим Абромайтис заключил двухлетний контракт с "Зенитом", сообщается на официальном сайте клуба.
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«Зенит» подписал контракт с американцем Абромайтисом

Sport24.ru06:55

Александр Церковный: «Аброматис может стать одним из ключевых игроков „Зенита“»

Sports.ru03:33

Абромайтис перешёл в «Зенит»

Чемпионат06:22

Баскетбольный «Зенит» подписал победителя Лиги чемпионов

Радио Зенит04:18

Абромайтис стал игроком «Зенита»

Спорт-Экспресс04:12

Победитель Лиги чемпионов Тим Абромайтис перешел в «Зенит»

Петербургский дневник04:08

Александр Церковный: Абромайтис показал, что он близок к уровню Евролиги

Советский спорт05:05
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Общество

На реконструкцию собора Парижской Богоматери пожертвовали 38 млн евро

Фонды, отвечающие за пожертвования на реконструкцию собора Парижской Богоматери, собрали 38 млн евро, сообщил архиепископ Парижа Мишель Опети.
Обновлено в 06:32
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Обновлено в 08:19
Политика

Украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина — ЕС

Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, проходящий в Киеве.
Обновлено в 08:19
Экономика

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Политика

ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной

Нет никаких оснований отменять телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NEWSONE, заявили в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 07:08
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол

«Барселона» в стиле ретро представила гостевую форму

Обновлено в 05:00
Происшествия

Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Культура

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Авто

Audi представила самый мощный дизельный внедорожник Audi SQ8

Следующее поколение внедорожника является самым мощным автомобилем в Европе.
Обновлено в 07:20
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Общество

Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star

L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.
Обновлено в 04:58
Общество

Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Политика

Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией

8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Общество

Россияне сегодня отмечают День семьи, любви и верности

Обновлено вчера в 23:11
Авто

Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей

В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Авто

Tesla Model 3 установила новый рекорд, проехав за сутки 2781 км

ИА «Ореанда-Новости» Электромобиль Tesla Model 3 установила на территории Германии новый рекорд, проехав 2781 км за 24 часа.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Соловьев назвал Зеленского держимордой

Президент Украины Владимир Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы.
Обновлено в 08:10
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком

Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Таджикистане 13 заключенных умерли из-за отравления хлебом

Обновлено в 00:59
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Обновлено вчера в 22:40
Спорт

Фигуристка Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза

Обновлено в 07:36
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