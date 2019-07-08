Футбол
Абромайтис стал игроком «Зенита»Спорт-Экспресс 04:12
Форвард Тим Абромайтис заключил двухлетний контракт с "Зенитом", сообщается на официальном сайте клуба.
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Общество
На реконструкцию собора Парижской Богоматери пожертвовали 38 млн евро
Фонды, отвечающие за пожертвования на реконструкцию собора Парижской Богоматери, собрали 38 млн евро, сообщил архиепископ Парижа Мишель Опети.
Обновлено в 06:32
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Обновлено в 08:19
Политика
Украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина — ЕС
Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, проходящий в Киеве.
Обновлено в 08:19
Экономика
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Политика
ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной
Нет никаких оснований отменять телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NEWSONE, заявили в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 07:08
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
«Барселона» в стиле ретро представила гостевую форму
Обновлено в 05:00
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Авто
Audi представила самый мощный дизельный внедорожник Audi SQ8
Следующее поколение внедорожника является самым мощным автомобилем в Европе.
Обновлено в 07:20
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.
Обновлено в 04:58
Общество
Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Политика
Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией
8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Общество
Россияне сегодня отмечают День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 23:11
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд, проехав за сутки 2781 км
ИА «Ореанда-Новости» Электромобиль Tesla Model 3 установила на территории Германии новый рекорд, проехав 2781 км за 24 часа.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Соловьев назвал Зеленского держимордой
Президент Украины Владимир Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы.
Обновлено в 08:10
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком
Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 07:41
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Спорт
Фигуристка Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36