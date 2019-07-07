Последние четыре сезона 29-летний баскетболист провел в испанском "Тенерифе". В прошлом сезоне Абромайтис в среднем набирал по 11,3 очка и 5,4 подбора в 19 матчах Лиги чемпионов.

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Политика Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.

Политика Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.

Политика Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.

Здоровье Положение о паллиативной помощи утвердили два министерства Более детально правила оказания паллиативной помощи прописаны во вступающем в силу приказе Минздрава и Минтруда.

Гаджеты Смартфон Honor 9X показали на фото и рендерах Сетевые источники опубликовали живые фото и рендеры смартфона Honor 9X, официальный анонс которого состоится 23 июля этого года.

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы «Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Экономика Греф предупредил инвесторов в цифровые компании о пузыре на рынке Инвесторы, получая дивиденды компаний традиционных отраслей, инвестируют свои средства в акции цифровых компаний, что приводит к еще большему росту их капитализации и увеличению доступных им ресурсов, в результате это провоцирует пузырь на рынке, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Делегация РФ сравнила поведение ПА ОБСЕ с действиями карточных шулеров Накануне ассамблея приняла итоговую декларацию, включающую антироссийские резолюции Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию в нарушение регламентных норм, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Политика Зеленский приказал возить жителей Донбасса к мосту в Станице Луганской Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Зеленский заявил, что Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской и водоснабжение населенных пунктов Донбасса.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

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Происшествия В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Музыка Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.

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Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.