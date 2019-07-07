Футбол
Абромайтис стал игроком «Зенита»Спорт-Экспресс 04:12
Последние четыре сезона 29-летний баскетболист провел в испанском "Тенерифе". В прошлом сезоне Абромайтис в среднем набирал по 11,3 очка и 5,4 подбора в 19 матчах Лиги чемпионов.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 05:47
Политика
Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы
В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Здоровье
Положение о паллиативной помощи утвердили два министерства
Более детально правила оказания паллиативной помощи прописаны во вступающем в силу приказе Минздрава и Минтруда.
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Смартфон Honor 9X показали на фото и рендерах
Сетевые источники опубликовали живые фото и рендеры смартфона Honor 9X, официальный анонс которого состоится 23 июля этого года.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
Обновлено в 10:27
Кино
Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» появился в Сети
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" опубликовали в Сети.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Экономика
Греф предупредил инвесторов в цифровые компании о пузыре на рынке
Инвесторы, получая дивиденды компаний традиционных отраслей, инвестируют свои средства в акции цифровых компаний, что приводит к еще большему росту их капитализации и увеличению доступных им ресурсов, в результате это провоцирует пузырь на рынке, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 10:55
Политика
Делегация РФ сравнила поведение ПА ОБСЕ с действиями карточных шулеров
Накануне ассамблея приняла итоговую декларацию, включающую антироссийские резолюции Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию в нарушение регламентных норм, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский приказал возить жителей Донбасса к мосту в Станице Луганской
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Зеленский заявил, что Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской и водоснабжение населенных пунктов Донбасса.
Обновлено в 11:23
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Экономика
Российский бизнес признали не готовым к цифровой трансформации
91% российских компаний используют устаревающую бизнес-модель, и только у 4% есть стратегия цифровой трансформации.
Обновлено в 04:21
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Общество
Прядь волос Наполеона продали почти за 19 тысяч евро
Прядь волос Наполеона продали на аукционе Osenat в Фонтенбло за 18650 евро, сообщает actu.fr.
Обновлено в 11:00
Общество
День семьи, любви и верности отмечают в России
Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Политика
Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»
Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено в 07:39
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Обновлено в 07:35
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Вайкуле списала на судьбу отсутствие детей в своей жизни
Обновлено в 08:33
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Игры
Эд Бун показал иллюстрацию Синдел в Mortal Kombat 11
Обновлено в 10:47
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29