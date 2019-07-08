Футбол
Абромайтис стал игроком «Зенита»Спорт-Экспресс 04:12
Форвард Тим Абромайтис заключил двухлетний контракт с "Зенитом", сообщается на официальном сайте клуба.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
В Facebook украинского главы государства Владимира Зеленского было опубликовано видеообращение, в котором он предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить "чей Крым и кого там нет в Донбассе" на переговорах в Минске, передает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста
Генпрокурур Украины Юрий Луценко сообщил, что ведомство возбудило дело по статье "покушение на совершение госизмены" в связи с намерением украинского телеканала Newsone провести телемост с Россией.
Обновлено в 07:27
Экономика
Россия имеет все предпосылки для лидерства в цифровом мире — Акимов
Россия может стать лидером в новом мире передовых цифровых технологий, и уже сейчас имеет одну из самых дешёвых инфраструктур цифровой коммуникации.
Обновлено в 05:36
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
ЖКХ
Жители Екатеринбурга опять останутся без горячей воды
Среднеуральская ГРЭС начинает масштабный ремонт, в связи с чем с 12 по 25 июля Среднеуральск и Верхняя Пышма останутся без горячей воды.
Обновлено в 04:57
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова призналась о переживаниях за свою дочь
Марина Хлебникова призналась в студии, что она за свою дочь очень переживает, и это для неё является самым большим страхом.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Жена Тымчука подтвердила версию о самоубийстве нардепа
Дмитрий Тымчук застрелился на глазах у своей гражданской жены.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Марии Шукшиной требуется пластическая операция
Обновлено в 07:24
Общество
День семьи, любви и верности отмечают в России
Обновлено в 04:11
Политика
Кремль отреагировал на идею телемоста между Россией и Украиной
В Кремле поддерживают идею телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост между Россией и Украиной, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Транспорт
Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты
В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Летевший из Грузии лайнер совершил вынужденную посадку в Воронеже
Bombardier CRJ200 авиапредприятия «Северсталь», летевший по направлению «Батуми – Череповец», совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме в Воронеже в 23:16 субботы, 6 июля.
Обновлено в 05:45