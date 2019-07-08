Футбол

Абромайтис стал игроком «Зенита»Спорт-Экспресс 04:12

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Форвард Тим Абромайтис заключил двухлетний контракт с "Зенитом", сообщается на официальном сайте клуба.
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«Зенит» подписал контракт с американцем Абромайтисом

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