Экономика
«Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail GroupВедомости 08:20
«Абрау-Дюрсо» – крупнейший в России производитель игристых вин, выпускает и тихие вина, продажи в 2018 г. составили 38,8 млн бутылок. Имущество предприятия «Русская лоза» в Краснодарском крае группа приобрела в 2016 г. на торгах в ходе процедуры банкротства.
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Происшествия
Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
Обновлено в 08:32
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Космос
Членов экипажа новой экспедиции на МКС проводили на Байконур
Торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажа экспедиции МКС-60/61 прошла в четверг, 4 июля, в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина.
Обновлено в 08:41
Политика
Единоросс получил замечание за угрозу изнасиловать бывшего депутата
Депутат городской думы Югорска, член «Единой России» Александр Беккер получил партийное замечание после угроз о физической расправе и изнасиловании своему бывшему коллеге по думе Антону Пантину.
Обновлено в 08:29
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 71,54 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился на 6,14 копейки — до 71,542 рубля, курс доллара уменьшился на 9,38 копейки, до 63,4013 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 09:23
Политика
Сотрудники «ГАЗа» устроили акцию у резиденции посла США в Москве
Как передает корреспондент "Интерфакса", Как передаёт корреспондент "Интерфакса", к зданию резиденции, где проходит прием по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, люди пришли с плакатами "Санкции США против ГАЗа - нарушение прав простых людей".
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
«Русские Витязи» покажут фигуры высшего пилотажа на фестивале в Перми
"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.
Обновлено в 08:48
Политика
«Нафтогаз» ожидает перебои с транзитом российского газа через Украину
Киев ожидает перебои уже в первом квартале 2020 года. На Украине готовятся к перебоям в транзите российского газа.
Обновлено вчера в 18:57
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Политика
Путин назвал условия для диалога с Зеленским
Президент России Владимир Путин назвал условия для диалога с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 00:32
Футбол
Дзюба: хочу, чтобы весь стадион сидел в наших цветах, как в НХЛ
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что ему хочется, чтобы все болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге сидели в цветах "сине-бело-голубых", как это происходит на матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 09:24
Политика
Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии
Обновлено в 05:05
Политика
В МИД Украины заявили об оставшейся в прошлом дружбе с ПАСЕ
Дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) остались в прошлом.
Обновлено в 08:10
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Экономика
Названа доля проектов, которые достроят без эскроу-счетов
Заключения о соответствии (ЗОС) объектов критериям для достройки по старым правилам привлечения финансирования после 1 июля 2019 года получили 14,4 млн кв. м жилых домов.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Экономика
Сбербанк планирует в этом году нарастить кредитование юрлиц на 4%
Как сообщалось ранее, Сбербанк в 2018 году нарастил кредиты юридическим лицам по МСФО на 12,9% - до 14 трлн 331,1 млрд рублей.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Медведев рассказал о переходе на электронные трудовые книжки
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на электронные трудовые книжки поможет работодателям сэкономить "сотни миллионов рублей", ТАСС.
Обновлено в 07:51
Общество
Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»
Обновлено в 09:37
Здоровье
В Челябинске растет число заболевших описторхозом
Количество заболевших описторхозом в Челябинске увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Происшествия
Во время салюта в Минске погибла женщина
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона
Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Названы проблемы, которые канадская бронетехника несёт Украине
Как известно, Канада приняла решение поставить на Украину партию своей бронетехники.
Обновлено в 05:22
Экономика
Многодетным семьям компенсируют часть ипотеки
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому молодые семьи могут получить частичную компенсацию ипотечного кредита в сумме 450 тысяч рублей, которые освободят от налогов.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21
Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21.
Обновлено в 07:17