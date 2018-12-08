Политика

Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России
Газета.Ru
07:21

В список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги. Утверждается, что это список был представлен премьер-министру Терезе Мэй и она его одобрила. Теперь Лондон передаст его спецслужбам стран-союзников в Европе и Северной Америке.
Газета.Ru07:21
с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила представленный ей список российских бизнесменов и топ-менеджеров, на которых власти намерены оказать давление и которые «должны стать мишенью для британской разведки», пишет The Daily Telegraph
 со ссылкой на источники в спецслужбах.
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