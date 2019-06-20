Экономика

Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млнРБК вчера в 13:47

До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций. Но затем Lanebrook была ликвидирована, и партнеры разделили свои пакеты.
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Акционеры Evraz продали 1,7% акций компании

ПРАЙМ02:29

Абрамович и партнеры продали 1,7% Evraz с дисконтом к рынку

Ведомости03:22

Структура Абрамовича продала 0,8% акций Evraz за более чем $90 млн

Rambler News Service02:59

Абрамович с партнерами продал очередной пакет акций Evraz за $200 млн

РБК03:34

Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продали 1,7% акций Evraz

ТАСС02:23

Абрамов, Абрамович и Швидлер продали 1,7% Evraz с дисконтом 6% к рынку

Интерфакс02:23

Акционеры Evraz выходят на пике

Коммерсантъвчера в 13:28
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Шоу-бизнес

Агент Месхи усомнился в слухах о разводе актера с Климовой

Обновлено в 05:26
Политика

Более 1 млн вопросов поступило на прямую линию с Путиным

Более 1 млн вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.
Обновлено вчера в 03:14
Политика

Рыбаки Челябинской области записали обращение к Путину

Обновлено вчера в 06:53
Политика

На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Александр Буйнов показал редкое фото с женой-красавицей

Именинницу поздравили звездные друзья пары, в том числе семейство Аллы Пугачевой, Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Натали, а также множество почитателей таланта Александра Буйнова.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Наука

Ученые впервые записали пение японского кита

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые в истории записали пение самца японского кита — одного из самых редких на планете.
Обновлено в 02:44
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Политика

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом

Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Часть семей цыган вернулась в Чемодановку

Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Минобороны Японии обвинило Россию в нарушении воздушных границ

Обновлено в 03:47
Общество

В Екатеринбурге появилось граффити, посвященное Владимиру Соловьеву

Обновлено в 02:19
Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне

Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Общество

Власти обещали начать рекультивацию Кулаковского полигона в июне

Речь идет о полигонах «Аннино» (Рузский округ), «Кулаковский» (Чехов), «Царево» (Пушкинский округ), «Слизнево» (Наро-Фоминский округ), «Долгопрудный», «Дубна Левобережная».
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга

Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Общество

В Липецке падает качество питьевой воды

Качество питьевой воды находится под постоянным контролем горсовета.
Обновлено в 03:33
Авто

В Москве и Питере начались продажи автомобильного борового компьютера «Яндекс.Авто»

Бортовой компьютер «Яндекс.Авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении «Яндекса».
Обновлено в 04:20
Происшествия

Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой

Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Экономика

Путин рассказал о росте средней зарплаты в России до 45 тысяч рублей

Комментируя ситуацию с заработными платами в России, президент РФ отметил, что за последние два года в стране значительно увеличилась средняя номинальная зарплата.
Обновлено в 05:27
Политика

В госдепе США призвали Россию прекратить «ложь вокруг сбитого MH17»

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Обновлено в 02:25
Экономика

ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров

ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 17:01
Финансы

Курс доллара обновил минимум года

Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Общество

Навальный «заработал» 3,5 миллиона, находясь в очередном отпуске

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), блогер Алексей Навальный смог заработать более трех миллионов рублей, находясь в очередном отпуске.
Обновлено в 03:27
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Обновлено в 00:50
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
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Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа.
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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