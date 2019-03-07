Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»Коммерсантъ 04:07

«ВТБ Капитал», инвестиционное подразделение группы ВТБ, приобрел 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу, сообщили РБК два источника, знакомые с деталями сделки. По информации собеседников РБК, о сделке может быть объявлено уже в ближайшее время.

с чего всё началось

Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК. Заключение сделки подтвердил глава ВТБ Андрей Костин. «Сделку закрыли вчера»,— сказал господин Костин «Интерфаксу».

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально объявили о своем расставании Позже в интервью программе «Эксклюзив» Собчак подтвердила, что в ее семейной жизни наступил тяжелый период, но отметила, что Виторган останется для нее родным человеком и отцом их сына.

Происшествия В Первоуральске тушат крупный пожар В городе Первоуральске Свердловской области горит одноэтажный магазин на площади 2 тысячи квадратных метров.

Политика Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в США в отмывании денег, а также в получении взятки в размере $865 млн.

Политика Пентагон намерен лишить Илона Маска доступа к секретным данным В министерстве обороны США рассматривается вопрос о лишении американского бизнесмена Илона Маска доступа к секретной информации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Политика Госдеп обязал КНДР уничтожить полигон Тончханни В Госдепе заявили, что КНДР обязана уничтожить полигон для испытания ракетных двигателей Тончханни. Об этом 8 марта сообщает «РИА Новости».

Политика Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.

Космос Илон Маск высоко оценил российскую ракету-носитель «Ангара» Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что российские космические двигатели являются лучшими и дал высокую оценку ракете-носителю «Ангара».

Общество Путин поздравил россиянок с Международным женским днем Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение транслировалось на телеканале «Россия 24».

Происшествия Суд лишил бойца Александра Емельяненко водительских прав Мировой суд города Кисловодска на полтора года лишил прав бойца ММА Александра Емельяненко, отказавшегося при задержании пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Общество Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах» Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».

Армия и оружие В МИД Украины прокомментировали ситуацию вокруг ДРСМД Власти Украины оставляют за собой право создавать виды оружия, необходимые для обеспечения обороноспособности государства, пояснили в украинском МИДе, комментируя ситуацию вокруг возможного прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Авто Продажи новых автомобилей в России упали в феврале Напомним, что в январе-2019 годовой рост продаж новых авто составил лишь 0,6%, резко замедлившись с декабрьского подъема на 5,6%. Как отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, «первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом».

Происшествия Экс-подрядчика московского метро обвинили в мошенничестве Бывшему рекламному подрядчику столичного метрополитена Александру Геллеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авто Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.

Политика Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.

Происшествия В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.

Наука Удлинение ледниковых периодов связали с расслоением океана Изменения климата на Земле на протяжении последних 2,6 миллионов лет в первую очередь характеризуются циклической сменой ледниковых периодов и межледниковий.

Армия и оружие США пожаловались генсекку ООН на Иран из-за запуска ракет Постпредство США при ООН направило генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу сообщение, в котором перечислило запуски ракет Ираном.

Происшествия В Подмосковье убит хозяин частного дома В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.

Энергетика «Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли «Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.

Политика Майкл Коэн подал в суд на компанию Trump Organization Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на компанию президента Trump Organization. Об этом 7 марта сообщил телеканал CNN.

Армия и оружие В ДНР заявили о прекращении огня Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Руслан Якубов в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что донецкие военные начали выполнять соблюдать режим прекращения огня.

Политика Тим Кук поменял имя в Twitter после оговорки Трампа Глава корпорации Apple Тим Кук поменял имя в своем аккаунте в Twitter, поставив вместо фамилии логотип компании, после того как президент США Дональд Трамп оговорился и назвал его «Тим Эпл».