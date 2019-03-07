Экономика
Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»Коммерсантъ 04:07
Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК. Заключение сделки подтвердил глава ВТБ Андрей Костин. «Сделку закрыли вчера»,— сказал господин Костин «Интерфаксу».
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с чего всё началось
«ВТБ Капитал», инвестиционное подразделение группы ВТБ, приобрел 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу, сообщили РБК два источника, знакомые с деталями сделки. По информации собеседников РБК, о сделке может быть объявлено уже в ближайшее время.РБК03:21
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