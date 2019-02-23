Футбол
Абрамович побывал в Казани и мог обсудить покупку «Рубина»Газета.Ru 03:03
Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович провел неделю в Казани, сообщает "Бизнес Online". Миллиардер находился в российском городе в феврале инкогнито. Он приехал в столицу Татарстана ради процедуры детокса в элитном спа-комплексе.
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с чего всё началось
Якобы Абрамович зондировал почву о покупке футбольного «Рубина». Напомним, что бизнесмен владеет лондонским «Челси». На фоне ухудшения отношений России и Великобританией его могут вынудить избавиться от актива.Спорт БИЗНЕС Online01:11
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Абрамович провёл неделю в Казани. Он мог интересоваться приобретением «Рубина»
Спорт БИЗНЕС Online01:11
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Происшествия
Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал»
Обновлено в 03:51
Общество
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 03:32
Происшествия
В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы
Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Обвиняемый в краже картины Куинджи пройдет психиатрическую экспертизу
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 03:10
Политика
Венесуэла частично закрыла границу с Колумбией
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в школе Хабаровска
Обновлено в 02:28
Происшествия
Экстрадированный в США российский программист признал вину
Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе в причастности к распространению банковского трояна, признал свою вину.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Лоза оценил слова претенденток на Евровидение от Украины о Крыме
Ранее финалистки украинского отбора на конкурс Евровидение ушли от ответа на вопрос о принадлежности полуострова, а после попыток ведущего склонить их к политической позиции напомнили, что им приходится ездить в Крым "через две границы".
Обновлено вчера в 21:59
Музыка
Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой
Ранее в одной из передач "Жить здорово!" актриса Светлана Галка станцевала в костюме матки и спела песню о роли и устройстве органа.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В Молдавии задержан бывший полпред президента России на Сахалине
Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в аэропорту Кишинева без объяснения причин, сообщил 22 февраля его адвокат Дагир Хасавов.
Обновлено вчера в 14:38
Культура
Стендап‐комик Броди Стивенс умер в 48 лет
Американский стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет.
Обновлено в 01:56
Экономика
Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту
Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб. Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.
Обновлено в 02:59
Политика
«Плачет девочка в автомате»: в Сети высмеяли жалобы Порошенко на Путина
Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко, пожаловавшегося на то, что он не может дозвониться до своего российского коллеги Владимира Путина.
Обновлено в 01:18
Технологии
«Мегафон» закрыл свой телемедицинский проект
Проект был запущен еще в конце 2017 года, и «Мегафон» стал первым из сотовых операторов, освоивших нишу мобильной телемедицины.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Порошенко назвал Малевича «украинским» художником
Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.
Обновлено 21 февраля в 19:53
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над Россией
Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Политика
США готовят свержение власти не только в Венесуэле
Вашингтон готовит свержения власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью испаноязычной телекомпании Telemundo.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Кабмин утвердил график выдачи жилищных сертификатов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал график выдачи и распределения в 2019 году государственных жилищных сертификатов.
Обновлено в 01:56
Общество
Хрущевская фальшивка оскорбляет подвиг великого разведчика Зорге
Речь идет о роли выдающегося разведчика Героя Советского Союза Рихарда Зорге, в 1930—1940-е годы являвшегося резидентом советской военной разведки в Японии, информация которого сыграла большую роль в деле организации отпора врагам, в частности недопущения японского нападения на СССР в 1941 году.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора
Обновлено в 00:51
Кино
Трампа признали худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»
Жюри антипремии "Золотая малина" признало президента США Дональда Трампа худшим киноактером за участие в документальных фильмах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9".
Обновлено в 04:05
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Авто
Назван ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России
Кроме вышеупомянутых моделей, в ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России за 2018 год попали такие автомобили, как Skoda Octavia (25 000 проданных экземпляров), Skoda Kodiaq (16 000 проданных экземпляров) и Mercedes-Benz GLC (7 900 проданных экземпляров).
Обновлено в 00:37
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Западной конференции КХЛ
По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определились все пары первого раунда плей-офф Западной конференции.
Обновлено вчера в 14:22
Экономика
Visa снизит комиссию за платежи картами на транспорте
Платежная система Visa снизит размер комиссии за оплату проезда на общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер.
Обновлено в 01:00