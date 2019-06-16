Футбол
Абрамович не уволит Лэмпарда в течение двух сезоновЕвро-футбол.ру вчера в 10:45
Как сообщает The Times, им станет бывший игрок "синих", а ныне - главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард. Российский бизнесмен пообещал 40-летнему специалисту не увольнять его в течение двух лет, даже с учётом неудачных результатов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Абрамович не будет увольнять Лэмпарда в первые два года на посту наставника «Челси»
Советский спортвчера в 09:31
Источник: Абрамович пообещал Лэмпарду иммунитет от увольнения в течение двух лет
Sport.ruвчера в 11:30
Абрамович пообещал не увольнять Лэмпарда в первые два года на посту тренера «Челси»
Sport24.ruвчера в 09:16
СМИ: Лэмпард согласился возглавить «Челси» после того, как Абрамович выполнил его условие
Sportbox.RUвчера в 08:47
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:24, Вашингтон
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
Сегодня, 14 июня, Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года.
Обновлено 14 июня в 09:34
Происшествия
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Обновлено вчера в 13:36
Здоровье
Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств
Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявил нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов
Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.
Обновлено вчера в 23:29
Спорт
Россиянин Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги, упав на финише
Атлет пересек финишную линию первым с результатом 13,12 секунды, который стал рекордом сезона Легкоатлет Сергей Шубенков выиграл шестой этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 23:35
Гаджеты
Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено вчера в 14:15
Авто
Опубликованы рендеры возрожденных автомобилей марки Horch
На Instagram-канале AllCarNews появились первые рендеры возможного конкурента Mercedes-Maybach S-класса от Audi.
Обновлено в 00:35
Политика
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Кузбасским угольщикам вернули 25 млн зарплатного долга
Прокурорская проверка выявила, что работникам ООО «Ровер» задолжали за март 15,6 миллиона, а за апрель — 13,6 миллиона рублей.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом
Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Хоккей
Бывший арбитр КХЛ Черенков скончался на 53-м году жизни
Бывший арбитр Континентальной хоккейной лиги Александр Черенков скончался на 53-м году жизни.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Филадельфии человек погиб при стрельбе на выпускном вечере
На юго-западе Филадельфии в американском штате Пенсильвания в ходе стрельбы на выпускном вечере был убит один человек, еще семь получили ранения.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца
День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Газета The New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене
Издание The New York Times отвергло обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене из-за публикации об активизации кибератак США против России.
Обновлено в 00:13
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри
В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских
Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
Обновлено в 00:42
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Минобороны опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горно-лесистой местности Кавказа.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Леонид Агутин признался, что является «необычным подкаблучником»
Обновлено вчера в 22:27
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Кино
Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе
Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом
Обновлено вчера в 22:11