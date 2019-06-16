Футбол

Абрамович не уволит Лэмпарда в течение двух сезоновЕвро-футбол.ру вчера в 10:45

Как сообщает The Times, им станет бывший игрок "синих", а ныне - главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард. Российский бизнесмен пообещал 40-летнему специалисту не увольнять его в течение двух лет, даже с учётом неудачных результатов.
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Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его из «Челси» в течение 2 лет

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