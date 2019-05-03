Футбол

Абрамович не намерен продавать «Челси»Чемпионат 04:30

Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports. По информации издания, Абрамович не общался с потенциальными покупателями и в настоящий момент не рассматривает возможность расставания с синими.
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Абрамович не намерен продавать «Челси»

Чемпионат04:30

Абрамович не планирует продавать «Челси»

Газета.Ru05:22

Абрамович не планирует продавать «Челси»

РИА Новости05:07

Источник: Абрамович не собирается продавать «Челси»

Советский спорт07:44

Абрамович не хочет продавать «Челси»

Sport24.ru03:53

СМИ: Абрамович не заинтересован в продаже «Челси»

Матч ТВ02:11

СМИ: Абрамович не заинтересован в продаже «Челси»

Sportbox.RU02:11
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