Футбол
Абрамович не намерен продавать «Челси»Чемпионат 04:30
Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports. По информации издания, Абрамович не общался с потенциальными покупателями и в настоящий момент не рассматривает возможность расставания с синими.
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Новым владельцем лондонского Челси может стать британский миллиардер Джим Рэдклиф
Эхо Москвывчера в 04:03
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Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
В гражданской войне в Донбассе украинцы убивают украинцев, заявил олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Никите Преснякову провели медицинское обследование
Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Россиянин убил сестру-шизофреничку 8 ударами ножа в шею
Обновлено в 10:25
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
В ДНР образовались очереди за российскими паспортами
В самопровозглашенной ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:44
Хоккей
Артемий Панарин забил гол, который не должны были засчитывать
Через полторы минуты Артемий Панарин забил свой пятый гол в плей-офф и сократил отставание «Коламбуа» до минимума, но его шайба оказалась очень спорной.
Обновлено вчера в 23:45
Кино
Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Авто
Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
Обновлено в 05:03
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Космос
Наследие древнего Фаэтона? Вода на астероидах может приблизить пришествие инопланетян
Обновлено вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась помощь врачей
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Принц Гарри может пропустить роды супруги Меган Маркл
Как оказалось, герцог может пропустить роды своей супруги из-за рабочей поездки в Нидерланды.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Общество
Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Кино
Владимир Гостюхин захватит заложников 8 мая
Фильм снят в Екатеринбурге кинокомпанией "НАРОДное кино" (продюсеры Артур Цомая и Алексей Парфёнов).Это рассказ про ветерана войны, накануне 9 мая совершившего вооружённый захват заложников в отделении Сбербанка.
Обновлено в 03:24
Футбол
Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким
Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.
Обновлено в 08:24
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны.
Обновлено в 09:03
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Экономика
Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей
Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Хоккей
Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ
Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).
Обновлено в 07:15