Абрамович не намерен продавать «Челси»Чемпионат 04:30

Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports. По информации издания, Абрамович не общался с потенциальными покупателями и в настоящий момент не рассматривает возможность расставания с синими.

Спорт день за днем

Армия и оружие Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.

Происшествия На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.

Политика В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Политика Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".

Общество Санкт-Петербург накрыл майский снегопад Небо в Санкт-Петербурге затянуло свинцовыми тучами, на город обрушились сильные порывы ветра, и пошёл сильный снег.

Общество Гроза ожидается в Москве в воскресенье Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Общество Глушаков не выпускает свою дочь за границу Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com".

Хоккей Артемий Панарин забил гол, который не должны были засчитывать Через полторы минуты Артемий Панарин забил свой пятый гол в плей-офф и сократил отставание «Коламбуа» до минимума, но его шайба оказалась очень спорной.

Происшествия Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.

Происшествия В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон «В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.

Происшествия На окраине Орска горят жилые дома и надворные постройки Сегодня в 17:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дома и надворных построек на окраине Орска.

Происшествия После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.

Происшествия Певицу МакSим перевезли в московскую клинику Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.

Политика Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.

Политика МИД России призвал положить конец «антикубинской блокаде» «Призываем все ответственные силы встать на защиту Устава ООН и международного права, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде», — отмечается в заявлении.

Армия и оружие Корабли 10 стран примут участие в операции минно-тральных сил у берегов Литвы Для участия в ежегодной операции минно-тральных сил по поиску и уничтожению боеприпасов времен войны Open Spirit-2019 в литовский порт Клайпеда прибыли корабли десяти стран.

Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.

Финансы Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.

Происшествия В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам Ранее в УМВД по городу сообщали, что 30 апреля местный житель заявил в полицию, что неизвестные ночью изрисовали красной краской памятник танкистам "Танк Т-34/85 Мать - Родина" на улице Танкистов и оставили записку: "Прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет".

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.