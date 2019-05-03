Футбол
Абрамович не намерен продавать «Челси»Чемпионат 04:30
Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports. По информации издания, Абрамович не общался с потенциальными покупателями и в настоящий момент не рассматривает возможность расставания с синими.
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Британский бизнесмен заявил, что изучает возможность приобретения «Челси»
RT на русском01 мая в 13:58
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Армия и оружие
Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне
Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной
Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".
Обновлено в 09:42
Общество
Санкт-Петербург накрыл майский снегопад
Небо в Санкт-Петербурге затянуло свинцовыми тучами, на город обрушились сильные порывы ветра, и пошёл сильный снег.
Обновлено в 08:21
Космос
«Близнец» челябинского метеорита может прилететь на Землю
Обновлено вчера в 05:19
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границу
Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:47
Хоккей
Артемий Панарин забил гол, который не должны были засчитывать
Через полторы минуты Артемий Панарин забил свой пятый гол в плей-офф и сократил отставание «Коламбуа» до минимума, но его шайба оказалась очень спорной.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»
Обновлено в 10:38
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Происшествия
Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико
Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон
«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Происшествия
На окраине Орска горят жилые дома и надворные постройки
Сегодня в 17:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дома и надворных построек на окраине Орска.
Обновлено в 11:34
Происшествия
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Хоккей
Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ
Обновлено в 09:38
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Политика
МИД России призвал положить конец «антикубинской блокаде»
«Призываем все ответственные силы встать на защиту Устава ООН и международного права, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде», — отмечается в заявлении.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Корабли 10 стран примут участие в операции минно-тральных сил у берегов Литвы
Для участия в ежегодной операции минно-тральных сил по поиску и уничтожению боеприпасов времен войны Open Spirit-2019 в литовский порт Клайпеда прибыли корабли десяти стран.
Обновлено в 11:40
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57
Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию.
Обновлено в 10:29
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам
Ранее в УМВД по городу сообщали, что 30 апреля местный житель заявил в полицию, что неизвестные ночью изрисовали красной краской памятник танкистам "Танк Т-34/85 Мать - Родина" на улице Танкистов и оставили записку: "Прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет".
Обновлено в 05:01
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00