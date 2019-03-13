Экономика
Абрамович и партнеры продали акции «Норникеля» более чем на $550 млнРБК вчера в 08:53
Crispian Investments, контролируемая Романом Абрамовичем вместе с Александром Абрамовым и Александром Фроловым, продала на Московской бирже 1,7% «Норникеля». Объем размещения составил около $551 млн.
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Роман Абрамович сбил цену «Норникеля» // Продав четверть своего пакета за $551 млн
Коммерсантъвчера в 13:46
Структуры Абрамовича и его партнеров продали акции Норникеля на $551 млн в ходе ABB
Financial Oneвчера в 06:23
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Энергетика
В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране
Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России.
Обновлено в 01:00
Транспорт
На Крымском мосту уложили половину рельсов
Строители уложили 19 из 38 км рельсов на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Политика
МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Французская делегация прибыла в Крым
Французская делегация прибыла в Крым с визитом, приуроченным к пятилетию воссоединения полуострова с Россией.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
В России число зарегистрированных самозанятых превысило 40 тысяч
Официальный представитель ФНС России Борис Беляков еще в середине января говорил, что специальное приложение для смартфонов с начала года уже скачали "тысячи пользователей", а первый самозанятый зарегистрировался в первые же секунды наступления Нового года.
Обновлено в 02:57
Политика
Школьницу из Швеции номинировали на Нобелевскую премию мира
Несколько шведских и норвежских политиков номинировали 16-летнюю школьницу из Швеции Грету Турнберг на Нобелевскую премию мира за вклад в движение за борьбу с глобальным потеплением.
Обновлено в 03:13
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у РТС-банка
Банк России отозвал лицензию у Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Чёрные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отправили в Париж
Авиакомпания Ethiopian Airlines отправила чёрные ящики пассажирского самолёта Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта, для расшифровки в Париж.
Обновлено в 02:18
Происшествия
На московских рынках нашли майнинг-фермы
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В Москве у безработной украли сумку с 20 миллионами рублей
В Новой Москве неизвестный в подъезде жилого дома украл у женщины сумку с 20,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Менеджер Юлии Началовой подтвердила, что певица в тяжелом состоянии
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в своем "Инстаграме" подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что певица находится в реанимации одной из столичных клиник, и ее состояние оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
В Петербурге взорвали банкомат, но деньги не похитили
Неизвестные злоумышленники взорвали банкомат в магазине на Пулковском шоссе в в Московском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:36
Общество
Россиянам разъяснили, кому и как платить налоги за туалеты и бани на дачных участках
Россиянам разъяснили, как следует платить налоги за строения на дачных участках и кто обязан это делать.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
СК возбудил дело в отношении главы Украинского института национальной памяти
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка Владимира Вятровича, главы Института национальной памяти Украины.
Обновлено в 03:02
Политика
В Минюсте США сверялись с Forbes, составляя «список олигархов»
Американское Министерство юстиции сверялось со списком богатых российских граждан журнала Forbes при составлении «списка российских олигархов».
Обновлено в 02:50
Автоспорт
Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг
«Гоночный директор «Формулы-1» FIA Чарли Уайтинг скончался сегодня утром (14 марта 2019 года) в Мельбурне в результате эмболии лёгочной артерии», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Палата общин проголосовала против Brexit без соглашения с ЕС
Предложение правительства звучало так: "Палата отказывается одобрить выход из Европейского союза без соглашения о выходе и установления рамок для будущих отношений после 29 марта 2019 года; и отмечает, что выход без такой сделки останется пробелом в законодательстве Великобритании и ЕС, до тех пор, пока палата и союз не ратифицируют соглашение".
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
В Подмосковье десять человек пострадали в ДТП с автобусом
Десять человек пострадали при столкновении автобуса с легковой автомашиной в Сергиево-Посадском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:33
Политика
Медведев согласовал строительство участка ВСМ Москва-Казань
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал доклад о начале строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода в направлении Казани.
Обновлено в 01:45
Спорт
В России разработали замену мельдонию
Российские спортсмены стали использовать биологически активную добавку с аминокислотами и минералами вместо препарата мельдоний.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В одном из супермаркетов Петербурга обрушился пол
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Депутат Верховной рады: Украина несет космические потери в Донбассе
Украина несет космические потери в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
Обновлено в 03:33
Экономика
Чистая прибыль «КамАЗа» за 2018 год упала в 111 раз
Выручка "КамАЗа" за отчетный период выросла на 4,1%, до 151,1 млрд рублей, валовая прибыль снизилась на 45,6%, до 10,01 млрд рублей, убыток от продаж составил 666,85 млн рублей против прибыли от продаж в 6,76 млрд рублей годом ранее.
Обновлено в 02:29
Финансы
Российские банки получат рекордную прибыль в 2019 году
Как уточняется в сообщении, по итогам 2019 года прибыль составит 1,9 трлн рублей против 1,3 трлн по итогам 2018 года, рентабельность банков вернется на уровень 2013 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Екатеринбурге задержали экс-координатора «Открытой России»
В Екатеринбурге задержан бывший координатор местного отделения «Открытой России» Максим Верников.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
США испытают запрещенные ДРСМД ракеты
Обновлено вчера в 23:15
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Оштрафован тюменский бизнесмен, застреливший знакомого на охоте
Главу тюменского агрокомплекса, который случайно застрелил на охоте своего знакомого, оштрафовали на сто тысяч рублей.
Обновлено в 03:30