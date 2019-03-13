Экономика

Абрамович и Абрамов продали акции «Норникеля» западным инвесторамВедомости 08:55

Роман Абрамович и Александр Абрамов, основные бенефициары Crispian Investments Limited, выставили на продажу часть пакета «Норильского никеля», об этом стало известно во вторник, 12 марта. Сначала они собирались быстро собрать заявки на 1,25% акций компании и продать их за $430 млн.
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Структуры Абрамовича продали акции «Норникеля» на $551 млн

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Инвесторы из Великобритании купили около 39% пакета в рамках SPO «Норникеля»

ПРАЙМ05:28

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Структуры Абрамовича и его партнеров продали акции Норникеля на $551 млн в ходе ABB

Financial One06:23
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При проверке ракеты-носителя «Союз-ФГ» нашли небольшую неисправность, ее уже устранили.
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Уточняется, что погибший был частым посетителем курорта Ля-Грав. Ранее сообщалось, что российский лыжник погиб в ДТП в Литве.
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Европарламент одобрил резолюцию, в которой содержится предложение разработать правовую базу для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетические атаки и дезинформацию.
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Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Emirates, следовавший по маршруту Дубай – Сиэтл.
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Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка

Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
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Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму

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