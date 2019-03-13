Экономика

Абрамович и Абрамов продали акции «Норникеля» западным инвесторамВедомости 08:55

Роман Абрамович и Александр Абрамов, основные бенефициары Crispian Investments Limited, выставили на продажу часть пакета «Норильского никеля», об этом стало известно во вторник, 12 марта. Сначала они собирались быстро собрать заявки на 1,25% акций компании и продать их за $430 млн.
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Роман Абрамович сбил цену «Норникеля» // Продав четверть своего пакета за $551 млн

Коммерсантъ13:46

Инвесторы из Великобритании купили 39% продаваемой Crispian доли в «Норникеле»

ТАСС06:30

Абрамович и партнеры продали акции «Норникеля» более чем на $550 млн

РБК08:53

Абрамович и Абрамов продали акции «Норникеля» западным инвесторам

Ведомости08:55

Британские инвесторы выкупили 39% продаваемых Crispian акций «Норникеля»

Красная весна08:18

Инвесторы из Великобритании купили около 39% пакета в рамках SPO «Норникеля»

ПРАЙМ05:28

Структуры Абрамовича и его партнеров продали акции Норникеля на $551 млн в ходе ABB

Financial One06:23
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Политика

Пола Манафорта приговорили еще к 3,5 годам тюрьмы и штрафу

Пола Манафорта, бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа, суд округа Колумбия приговорил 13 марта к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 6 миллионов долларов.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по складу с оружием террористов в Идлибе

«13 марта самолёты ВКС России по согласованию с турецкой стороной нанесли точечный авиационный удар по складу с вооружением и боеприпасами террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»*) в городе Идлиб», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В школе Сан-Паулу подростки расстреляли шесть человек

Американская стрельба в школах становится южноамериканской: в Сан-Паулу двое подростков открыли огонь по учащимся.
Обновлено в 10:30
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

В работе Facebook и Instagram произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 13:27
Спорт

Пайффер победил в индивидуальной гонке на ЧМ, Гараничев стал седьмым

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).
Обновлено в 13:05
Происшествия

Российский горнолыжник упал в ущелье во французских Альпах и погиб

Обновлено в 11:06
Происшествия

В Петербурге псевдоблаготворители арестованы за аферы с квартирами

Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца руководительницу благотворительного фонда, которую подозревают в мошенничестве с квартирами пенсионеров.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Состояние Юлии Началовой оценивается как тяжёлое

Состояние певицы Юлии Началовой оценивается как тяжёлое, в настоящее время она находится на лечении в одной из московских клиник.
Обновлено в 04:41
Политика

В Киеве заявили, что ФСБ перекрыла поставки деталей для ВПК Украины

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ФСБ перекрыла поставки из России комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ

Родители и сотрудники одной из школ Северной Осетии обратились в полицию с жалобой на местного депутата, сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:28
Политика

Постпред Чижов оценил «мощный антироссийский заряд» Европарламента

Доклад Европарламента о политических отношениях с Москвой имеет мощный антироссийский заряд, но не носит обязательный характер, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Обновлено в 13:39
Культура

Ярмольник назвал современный КВН несмешным

Обновлено в 10:13
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за треснувшего стекла

Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Салоники, в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:48
Кино

Кинотеатры призвали ограничить поддержку российских фильмов

Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с предложением поддерживать в прокате лишь определенное количество фильмов российского производства, к примеру, не более десяти в год.
Обновлено в 13:24
Музыка

Вера Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей

Обновлено в 12:55
Политика

Французские республиканцы выступили за отмену санкций против России

Французские республиканцы в своей программе к выборам в Европарламент выступают за отмену антироссийских санкций, заявил президент парламентской группы "Республиканцы" Национального собрания страны Кристиан Жакоб.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова

По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Хоккей

СКА «подписал» Елизавету Туктамышеву на один матч

Экс чемпионка мира, фигуристка Елизавета Туктамышева совершила символическое вбрасывание на арене петербургского Ледового дворца перед первым матчем второго раунда Кубка Гагарина СКА – «Локомотив».
Обновлено в 13:15
Космос

Овчинин подтвердил устранение неисправности в ракете «Союз-ФГ»

Во время проверки ракеты-носителя «Союз-ФГ», старт которой запланирован на 14 марта, была найдена неисправность, она уже устранена.
Обновлено в 11:59
Политика

ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцах

Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами", исключили из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Петербурге закрыли канал по поставке за рубеж несуществующих сигарет

В Петербурге четырех сотрудников Балтийской таможни заподозрили в афере с сигаретами.
Обновлено в 13:46
Политика

Порошенко обогнал Тимошенко в президентском рейтинге на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский второй месяц имеет наибольший уровень поддержки среди населения, на вторую позицию вышел действующий президент Петр Порошенко, на третьей - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".
Обновлено в 08:48
Происшествия

Пилот разбившегося Boeing сообщал о проблемах с управлением полетом

Пилот разбившегося самолета Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о наличии проблем с управлением, и что он намерен вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 10:56
Политика

Украина приостановила полеты самолетов Boeing 737 MAX

Государственная авиационная служба Украины приостановила полеты самолетов Boeing 737 8 MAX и 737 9 MAX над территорией страны после авиакатастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 12:34
Происшествия

ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пытках

Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов.
Обновлено в 08:41
Теннис

Шарапова и Загитова оказались в списке 25 лучших спортсменок мира

Обновлено в 12:42
Музыка

Умер клавишник коллектива Розенбаума

В Москве скончался музыкант Юрий Капетанаки, который играл на клавишных в коллективе Александра Розенбаума.
Обновлено в 13:30
Общество

Forbes назвал самых богатых российских холостяков

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых холостяков России.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Вика Цыганова обвинила покойного Иосифа Кобзона в домогательствах

Волна обвинений в домогательствах докатилась и до народного артиста Иосифа Кобзона, который ушел из жизни 30 августа 2018 года.
Обновлено в 11:28
Политика

Радикалы пытались сорвать выступление Порошенко в Чернигове

Представители партии "Национальный корпус" в среду попытались сорвать митинг с участием президента Украины Петра Порошенко на площади возле Екатерининской церкви в Чернигове, требуя от него решения вопроса коррупции в армии.
Обновлено в 09:45
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Роман Абрамович
Российский предприниматель
Российский, британский и израильский предприниматель еврейского происхождения, миллиардер, губернатор Чукотского автономного округа, председатель Думы Чукотского автономного округа.
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