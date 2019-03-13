Экономика
Абрамович и Абрамов продали акции «Норникеля» западным инвесторамВедомости 08:55
По его данным, большая часть заявок поступила из Великобритании – порядка 39%, значительными были и заявки из США и континентальной Европы, на долю российских инвесторов пришлось около 33%.
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Политика
Швеция потребовала от посла России выслать дипломата, пишут СМИ
МИД Швеции в среду вызывал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы страну покинул дипломат, якобы связанный с задержанным по подозрению в сборе разведданных в пользу Москвы, сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 18:20
Кино
Мединский прокомментировал планы создать фильм «Брат-3»
Министр культуры России Владимир Мединский в ходе пресс-конференции прокомментировал планы шоумена Стаса Барецкого снять фильм "Брат-3", призвав игнорировать обсуждение данной темы.
Обновлено в 18:17
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено в 17:31
Футбол
Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов
Стали известны все участники матчей 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19. Заключительные матчи 1/8 финала состоялись в среду.
Обновлено в 18:22
Политика
Капитана «Норда» доставят в украинский суд силой
Сегодня, 13 марта, капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко ждали в суде Киева, однако он попросту не явился на заседание.
Обновлено в 13:59
Политика
Палата общин попросила кабинет Мэй не выходить из ЕС без сделки
Как объясняет Би-би-си, позиция правительства изначально заключалась в том, что Великобритания не покинет ЕС без сделки 29 марта, однако такая формулировка не исключала выход без соглашения из объединения в более поздний период.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ
Обновлено в 10:28
Политика
В Boeing рекомендовали приостановить полеты 737 MAX
В компании Boeing порекомендовали временно приостановить полеты самолета 737 MAX, чтобы "успокоить общественность о безопасности воздушного судна".
Обновлено в 16:10
Политика
Сенат США принял резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене
Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, согласно которой Соединенные Штаты должны прекратить предоставление помощи возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей в Йемене против мятежного формирования "Ансар Аллах" (хуситы).
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой опровергла сообщения о выписке певицы из реанимации
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на сообщения о выписке артистки из реанимации.
Обновлено в 15:33
Интернет
В WhatsApp появится функция поиска по картинкам
В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям проверять изображения на подлинность.
Обновлено в 15:55
Экономика
СМИ сообщили о продаже РФПИ доли «дочки» группы ОНЭКСИМ
Долю купили консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ — совместный фонд РФПИ и China Investment Corporation), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой российский фонд.
Обновлено в 19:40
Происшествия
В Бразилии во время стрельбы в школе погибли восемь человек
В результате стрельбы в одной из школ Бразилии погибли по меньшей мере восемь человек, сообщают бразильские СМИ.
Обновлено в 10:41
Кино
Сэмюэл Джексон поведал о расистской ругани на съемках у Тарантино
Американский актер Сэмюэл Джексон заявил, что пытался отговорить режиссера Квентина Тарантино от использования неполиткорректных слов в фильме "Криминальное чтиво".
Обновлено в 18:25
Происшествия
В Венесуэле взорвались два резервуара с разбавителями для нефти
Два резервуара с нефтерастворителями взорвались на предприятии Petro San Felix в венесуэльском штате Ансоатеги.
Обновлено в 18:27
Политика
Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму
Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму.
Обновлено в 13:29
Общество
Forbes назвал самых богатых российских холостяков
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых холостяков России.
Обновлено в 12:24
Культура
Ярмольник назвал современный КВН несмешным
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по складу террористов в Идлибе
ВКС по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов "Хайат Тахрир аш-Шам"* в Идлибе, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова
По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Политика
Цукербергу пригрозили повесткой в парламент Канады
Глава Facebook Марк Цукерберг может быть вызван повесткой в парламент Канады для выступления в случае отказа принимать участие в заседании международного комитета по дезинформации.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
В Венесуэле анонсировали второй этап военных учений
Вторая фаза военных учений в Венесуэле начнётся в предстоящие выходные. Об этом сообщил вице-президент республики Хорхе Родригес.
Обновлено в 19:32
Происшествия
Под Воронежем школьница погибла после звонка в службу 112
В Воронежской области погибла 15-летняя девочка: она заблудилась в лесу, сообщила о себе в службу 112, но помощи так и не дождалась.
Обновлено в 15:41
Общество
В США вскрыли коррупционную схему поступления в вузы
Обновлено в 01:35
Экономика
Росстат может изменить методику расчета реальных доходов россиян
Росстат рассматривает возможность изменения методики расчета реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье
В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю заявили, что причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало бездействие сотрудников школы, где произошел инцидент.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Медицинские учреждения Якутии уличены в картельном сговоре
Выявлены факты мошенничества и картельного сговора коммерческих организаций с медицинским учреждениями на поставку лекарственных средств и медицинских изделий.
Обновлено в 03:02
Происшествия
ФСБ подала судебный иск к «Новой газете»
В Москве суд рассмотрит иск ФСБ России к «Новой газете».
Обновлено в 14:03
Общество
У побережья Италии обнаружили уникальный коралловый риф
Итальянские ученые обнаружили у юго-восточного побережья страны уникальный коралловый риф, который по строению и биоразнообразию сопоставим с рифами Австралии и Мальдивских островов, сообщает The Guardian.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах
Российская певица Вика Цыганова рассказала, что народный артист СССР Иосиф Кобзон во время гастролей поздно вечером звал ее к себе в номер.
Обновлено в 14:31