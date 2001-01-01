Абрамович даст Лэмпарду два года во главе «Челси»Metaratings 12:36

Как утверждает The Sunday Times, в ходе беседы Абрамович пообещал Лэмпарду дать ему минимум два года в качестве наставника «Челси», что убедило 40-летнего специалиста принять данное предложение. Теперь «Челси» необходимо обсудить с «Дерби» размер компенсации за разрыв контракта Лэмпарда.

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Абрамович даст Лэмпарду два года во главе «Челси»

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