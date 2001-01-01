Футбол
Абрамович даст Лэмпарду два года во главе «Челси»Metaratings 12:36
Как утверждает The Sunday Times, в ходе беседы Абрамович пообещал Лэмпарду дать ему минимум два года в качестве наставника «Челси», что убедило 40-летнего специалиста принять данное предложение. Теперь «Челси» необходимо обсудить с «Дерби» размер компенсации за разрыв контракта Лэмпарда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:31, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации
Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Единоборства
Боксер Кудряшов извинился за поражение от Макабу
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Силы Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе учений НАТО
В военных маневрах принимают участие корабли и самолеты 16 стран-членов альянса Силы и средства Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019".
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
Пассажирский самолёт, следовавший рейсом Милан — Москва, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:52
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Музыка
Эмир Кустурица выступил на «Сердце Евразии» в Уфе
Обновлено в 03:59
Политика
Болтон обвинил Венесуэлу в заключении оборонного контракта с Россией
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро заключил с российской стороной оборонную сделку на сумму $209 млн.
Обновлено в 11:19
Политика
В Гонконге возобновилась многотысячная акция протеста
В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.
Обновлено в 05:47
Спорт
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»
Обновлено в 13:03
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Спорт
Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций
Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.
Обновлено в 12:31
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Происшествия
По факту возгорания дома в Лопатках возбудили уголовное дело
В Бессоновском районе возбуждено уголовное дело по факту возгорания дома в селе Лопатки. Пожар случился поздним вечером в субботу, 15 июня.
Обновлено в 05:46
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Обновлено в 13:41
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Гаджеты
Business Insider назвал лучшие смартфоны до 30 тысяч рублей
Завершает пятерку лучших бюджетных смартфонов Google Pixel 3a, правда в России нужно очень постараться, чтобы найти его относительно дешевый вариант.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Лиза Боярская снялась с кольцом в носу
Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
Обновлено в 12:37