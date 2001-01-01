Футбол

Абрамович даст Лэмпарду два года во главе «Челси»Metaratings 12:36

Как утверждает The Sunday Times, в ходе беседы Абрамович пообещал Лэмпарду дать ему минимум два года в качестве наставника «Челси», что убедило 40-летнего специалиста принять данное предложение. Теперь «Челси» необходимо обсудить с «Дерби» размер компенсации за разрыв контракта Лэмпарда.
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СМИ: Лэмпард согласился возглавить «Челси» после того, как Абрамович выполнил его условие

Матч ТВ08:47

Источник: Абрамович пообещал Лэмпарду иммунитет от увольнения в течение двух лет

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Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его из «Челси» в течение 2 лет

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Абрамович позвонил Лэмпарду и пообещал, что даст ему в «Челси» минимум два года

Бомбардир.ру10:59

Абрамович не будет увольнять Лэмпарда в первые два года на посту наставника «Челси»

Советский спорт09:31

СМИ: Абрамович выполнил условие Лэмпарда для работы в «Челси»

Спорт-Экспресс08:03

СМИ: Лэмпард согласился возглавить «Челси» после того, как Абрамович выполнил его условие

Sportbox.RU08:47
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Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом

Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
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Результаты проведенных в Великобритании опросов показывают, что жители страны считают бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона самым сильным из кандидатов на пост следующего главы Консервативной партии, который должен стать премьер-министром страны.
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Фрэнк Лэмпард
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Российский бизнесмен и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа.
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