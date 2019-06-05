Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роумингаLenta.ru 02:40

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

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С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Content Review. Цены выросли во всех регионах, хотя в некоторых повышения крайне незначительны.

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